留心荷包！新竹火車站前科技大執法 10天違停舉發56件

新竹市警察局在新竹火車站前建置科技執法設備，違停或臨停逾3分鐘車輛都會被偵測拍照回傳後台，市警局交通隊統計，8日正式開罰，累計偵測184件違規車輛，經人工判讀舉發56件，交通隊強調若是上下客、上下行李或停紅燈等狀況不罰，員警檢視違規影像時會從寬認定，科技執法上路以來也發現站前周轉率因此提高，讓交通動線更順暢。

新竹火車站是新竹地區重要交通節點，市府2019年推動大車站計畫，在站前設置「臨時上下客停車區」，不過屢有駕駛違規停車久站臨停區，導致車流打結溢出至中華路，警力疏導取締時，也不時遇到駕駛臨停逾時，還和員警「盧半天」，反影響站前秩序。

為解決站前長期的違停問題，新竹警方在站前啟動違規停車自動偵測科技執法計畫，分別在中華路二段、林森路轉彎處入口與出口處架設全景智慧攝影機、車牌辨識攝影機，只有車輛駛入偵測區域靜止不動，就會開始定位蒐證、拍照，每1、2與3分鐘各擷取1張照片，員警在後端作業管理平台會審視車牌、違規事實，確認無誤之後就會舉發製單。

新竹火車站前科技執法去年12月7日展開宣導期，警方統計，為期4個月宣導期違規偵測成案1696件，本月8日正式開罰之後，成案數大幅下降，10天只拍到184件違規案，警方經人工判讀，並採從寬認定，184件僅舉發56件，違規停車可罰900元。

市警局交通隊分析，舉發案件大幅下降，除了民眾普遍擔心挨罰避免違規停車，再來經過人工判讀也會剔除不少違停案，像是因為乘客若為長者、幼童或身障者行動緩慢，上下車或上下行李超過3分鐘不罰，若接送後停等紅燈超過3分鐘也不會舉發，避免擾民。