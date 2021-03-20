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防疫護校園 桃市議員與在地企業攜手捐抗菌洗手乳
新學期開始，學生回流校園，為落實防疫新生活，各級學校莫不戰戰兢兢提醒師生要記得勤洗手、戴口罩、量體溫等措施，洗手乳等清潔用品消耗量極大，無形中增加學校的日常開支。為此市議員黃家齊和在地企業攜手捐贈抗菌洗手乳。
黃家齊表示，樂司科及美琪生技公司都是桃園在地廠商，美琪藥皂也一向是國小及幼教機構的指定洗手產品第一名，這次為了回饋在地居民、善盡企業社會責任，公司趕緊聯絡服務處，表達願意在疫情期間辦理一系列的校園捐贈及洗手教學活動。
這次首批先捐贈1000罐乾洗手噴霧及40大箱肥皂，從3月5日起至18日分別送給桃園市24索國、中小學使用，一起守護孩子們的健康。校方很感謝此波公益捐贈活動，也期待能達到拋磚引玉效果，吸引更多企業關注學童的需求。
樂司科國際總經理劉世煌認為，孩子是國家未來的主人翁，透過公益活動免費提供防疫衛生產品，可以為孩子創造更好的就學環境，並推廣「健康生活」理念。另外，樂司科考量疫情期間，傳統口哨具有傳染風險，加碼再贈送兼具照明功能的LASKO電子口哨給學校師生，讓學童安全多一份保障。
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