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「就是愛桃園」自由行旅宿優惠2小時萬人登錄 訂宿要快

聯合報 / 記者鄭國樑陳夢茹／桃園即時報導
參加「就是愛桃園」活動旅宿業者紛紛在自己的網站、粉團宣傳。記記者鄭國樑／翻攝
參加「就是愛桃園」活動旅宿業者紛紛在自己的網站、粉團宣傳。記記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府推出「就是愛桃園，住宿享優惠」，提供自由行旅客住宿優惠，不限桃園市民，3月22日起入住桃園，每房補助1000元，每人可補助2次，藉此振興疫情後復甦觀光產業。今天上午10點開始登錄個人資料，結果到中午12點才兩小時，就有1萬58件完成登錄，遠超過以往相關活動報名熱烈程度。

「就是愛桃園，住宿享優惠」活動只要是國人，3月22日至4月30日（限週日至週五4月2日、4月4日除外）入住參加活動的桃園旅宿，每房補助1000元，每人可補助2次，無需連續入住也不限同一旅宿，限額補助2萬間房，用完為止。

觀旅局局長楊勝評說，預估很快會突破2萬，因為補助以房間為單，因此不是先登錄個資就保障一定能入住，2萬個房間優惠用完以後如果沒加碼，即使已經上網完成資料登錄，還是不能享受優惠，所以建議完成登記的民眾趕快規畫行程。

觀旅局表示，民眾要先上網登錄個人資料，並上傳身分證明文件（身分證或健保卡）照片檔，入住時出示身分證件，由旅宿業者現場拍攝旅客照片核對為本人入住後，即可直接折抵住宿費用；桃園市321家合法旅宿已經有171家加入這次活動，相關資訊請參考桃園市觀光導覽網，入住桃園旅宿還可報名參加「魅力金三角免費一日遊」。

身分證

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