影／千呼萬喚始出來 竹南路邊停車收費近日上網招標

苗栗縣竹南鎮籌畫實施市區路邊停車收費，全案經縣府核備後，鎮公所現已完成相關招標文件進行審查中，如順利近日即可公開上網招標，竹南規畫的收費方案採智能系統，可自動辨識車牌計費，停車收費標準比照苗栗、頭份每半小時10元，還可使用悠遊卡等電子票證；竹南收費停車方案規畫已久，但格數從上千個銳減不到400個，能否吸引委外業者來投標，仍是鎮公所面臨的大挑戰。

竹南鎮是苗栗縣18鄉鎮市面積最小的城鎮，但人口數2月底已達8萬7203人，與居次的苗栗市人口相差不到400人，估計年中就會越升成為全縣第2大城，但竹南市區停車一位難求，鎮公所停車收費方案一直未見推出，不時引發議論，近來竹南火車站實施科技執法取締違停，一些民眾找車位的需求更殷切，抱怨鎮內迄今不實施路邊停車收費。

鎮公所指出，竹南鎮路邊停車收費方案決定採取智能收費方式且以最有利標徵求委外業者，因此需要上級核可，全案經縣府核准後，現已完成招標文件交由政風、財政審查，完成後由鎮長批准，預計下周可辦理上網公告作業。

竹南鎮數年前規畫的停車收費方案，停車格畫設在環市路以內的市區道路及部分路外空間，規畫數曾高達1500個，但目前已減至以市區商業中心博愛街及周邊道路為主，格數減為398個，鎮公所強調目前畫設的格數考量實際需求，未來如有需要可逐步擴充。