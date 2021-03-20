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北橫櫻花勇士完騎 慈湖、泰雅風情盡收眼底

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫櫻花勇士自由車活動沿線風景美不勝收。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
北橫櫻花勇士自由車活動沿線風景美不勝收。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

2021北橫櫻花勇士完騎活動今天上午7點半鳴笛出發，桃園市觀旅局表示，今年是自行車旅遊年，希望藉此活動吸引更多民眾加入綠色旅遊及低碳戶外活動的行列。

觀旅局指出，櫻花勇士活動路線自大溪頭寮經國紀念館出發，沿臺七線北橫公路前行，途經休息站羅浮聖興宮，終點至拉拉山遊客中心，總距離長約42公里，沿途有不少連續上下坡，具有相當挑戰性。今年活動實際報到人數為456人，達成率超過9成。

觀旅局長楊勝評說，正積極進行北橫風景特定區設立等工作，並持續向中央爭取相關經費，以結合北橫沿線各具特色的旅遊景點，營造一個適合所有旅客的深度旅遊好處去。北橫公路沿線的慈湖園區、角板山行館、小烏來風景區、羅浮溫泉、泰雅文化園區、以及拉拉山風景區和巨木群都是值得一遊再遊的熱門景點，民眾可趁春光明媚之際造訪北橫，一探當地豐富人文歷史以及特色景觀。

北橫櫻花勇士自由車活動從頭寮風景區出發。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
北橫櫻花勇士自由車活動從頭寮風景區出發。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

北橫 拉拉山 櫻花

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