北橫櫻花勇士完騎 慈湖、泰雅風情盡收眼底

2021北橫櫻花勇士完騎活動今天上午7點半鳴笛出發，桃園市觀旅局表示，今年是自行車旅遊年，希望藉此活動吸引更多民眾加入綠色旅遊及低碳戶外活動的行列。

觀旅局指出，櫻花勇士活動路線自大溪頭寮經國紀念館出發，沿臺七線北橫公路前行，途經休息站羅浮聖興宮，終點至拉拉山遊客中心，總距離長約42公里，沿途有不少連續上下坡，具有相當挑戰性。今年活動實際報到人數為456人，達成率超過9成。