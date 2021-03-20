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柯文哲參訪台積電 楊文科：期待攜手與台北達成合作
台北市長柯文哲今天率北市府團隊到新竹縣訪問，夫人陳佩琪也隨行，新竹縣長楊文科與夫人甘秀美以地主身分負責迎接，首站就到竹科台積電創新館參訪，更體驗VR技術，楊文科也表達希望與柯文哲拋開政黨顏色，讓新竹縣府與台北市府合作，讓兩邊都能互惠互利。
台積電參訪行程由台積電資深副總何麗梅帶領，楊文科與柯文哲在創新館內聽取導覽，瞭解台積電對全球積體電路的設計與創新，同時也進行VR體驗，戴上VR眼鏡跟著影片體驗未來高科技生活，2位首長都忍不住直呼「好暈喔」。
楊文科表示，過去他任職於竹科管理局，一路到中科首任園區管理局局長，深知基礎建設對產業發展及地方繁榮的重要性，尤其新竹與台北，是台灣高科技產業2大引擎，目前新竹縣府也積極推動新竹縣產業發展3大箭，包含AI智慧園區、竹科3期、台知園區、鳳山工業區。
他還說，縣府也協助台積電完成寶山第1期擴建，並持續協助加速寶山2期擴建計畫，以維持台灣半導體全球領先地位，也期望跟柯文哲未來攜手合作，拋開政黨顏色，新竹縣與台北市透過合作關係，達成互惠加乘效果，增進縣、市民的權益與福祉。
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