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柯文哲參訪台積電 楊文科：期待攜手與台北達成合作

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科（左）與柯文哲（右）體驗VR技術，直呼「好暈」。圖／竹縣府提供
楊文科（左）與柯文哲（右）體驗VR技術，直呼「好暈」。圖／竹縣府提供

台北市長柯文哲今天率北市府團隊到新竹縣訪問，夫人陳佩琪也隨行，新竹縣長楊文科與夫人甘秀美以地主身分負責迎接，首站就到竹科台積電創新館參訪，更體驗VR技術，楊文科也表達希望與柯文哲拋開政黨顏色，讓新竹縣府與台北市府合作，讓兩邊都能互惠互利。

台積電參訪行程由台積電資深副總何麗梅帶領，楊文科與柯文哲在創新館內聽取導覽，瞭解台積電對全球積體電路的設計與創新，同時也進行VR體驗，戴上VR眼鏡跟著影片體驗未來高科技生活，2位首長都忍不住直呼「好暈喔」。

楊文科表示，過去他任職於竹科管理局，一路到中科首任園區管理局局長，深知基礎建設對產業發展及地方繁榮的重要性，尤其新竹與台北，是台灣高科技產業2大引擎，目前新竹縣府也積極推動新竹縣產業發展3大箭，包含AI智慧園區、竹科3期、台知園區、鳳山工業區。

他還說，縣府也協助台積電完成寶山第1期擴建，並持續協助加速寶山2期擴建計畫，以維持台灣半導體全球領先地位，也期望跟柯文哲未來攜手合作，拋開政黨顏色，新竹縣與台北市透過合作關係，達成互惠加乘效果，增進縣、市民的權益與福祉。

北市府參訪台積電，訪後在台積創新館前合照。記者巫鴻瑋／攝影
北市府參訪台積電，訪後在台積創新館前合照。記者巫鴻瑋／攝影
柯文哲（左1）參訪台積電仔細聽取導覽，一旁則有台積電資深副總何麗梅（左2）及新竹縣長楊文科（左4）陪同。圖／竹縣府提供
柯文哲（左1）參訪台積電仔細聽取導覽，一旁則有台積電資深副總何麗梅（左2）及新竹縣長楊文科（左4）陪同。圖／竹縣府提供
柯文哲（右2）與夫人陳佩琪（右1）到新竹訪問，楊文科（左2）則與夫人甘秀美（左1）出面接待。記者巫鴻瑋／攝影
柯文哲（右2）與夫人陳佩琪（右1）到新竹訪問，楊文科（左2）則與夫人甘秀美（左1）出面接待。記者巫鴻瑋／攝影
柯文哲率北市府團隊到台積電參訪，台積電資深副總何麗梅更全程陪同導覽。記者巫鴻瑋／攝影
柯文哲率北市府團隊到台積電參訪，台積電資深副總何麗梅更全程陪同導覽。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 台積電 楊文科 柯文哲

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