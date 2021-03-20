柯文哲參訪台積電 楊文科：期待攜手與台北達成合作

台北市長柯文哲今天率北市府團隊到新竹縣訪問，夫人陳佩琪也隨行，新竹縣長楊文科與夫人甘秀美以地主身分負責迎接，首站就到竹科台積電創新館參訪，更體驗VR技術，楊文科也表達希望與柯文哲拋開政黨顏色，讓新竹縣府與台北市府合作，讓兩邊都能互惠互利。

台積電參訪行程由台積電資深副總何麗梅帶領，楊文科與柯文哲在創新館內聽取導覽，瞭解台積電對全球積體電路的設計與創新，同時也進行VR體驗，戴上VR眼鏡跟著影片體驗未來高科技生活，2位首長都忍不住直呼「好暈喔」。

楊文科表示，過去他任職於竹科管理局，一路到中科首任園區管理局局長，深知基礎建設對產業發展及地方繁榮的重要性，尤其新竹與台北，是台灣高科技產業2大引擎，目前新竹縣府也積極推動新竹縣產業發展3大箭，包含AI智慧園區、竹科3期、台知園區、鳳山工業區。