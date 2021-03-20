與竹縣交流談5大合作被問2024？柯文哲：想太多

台北市長柯文哲今天率市府團隊到新竹縣與縣長楊文科團隊展開縣市交流，會談中達成5項合作共識，將針對圖書借閱、旅遊互惠、農業產銷、藝文交流與國中小客家社團交流等進行交流。會後被媒體問此交流為「藍白合」？楊文科直言「我不懂政治」，但他與柯理念相通，柯文哲跨縣市合作也被認為是為了2022、2024？柯也回「想太多」。

柯文哲與妻子陳佩琪與北市府60人團隊造訪新竹縣，新竹縣政府由楊文科和妻子甘秀美等50人團隊迎接，一行人在竹北喜來登外拍大合照留念，隨後轉進縣市政交流場合，柯文哲致贈101造型杯組和北市土產貓茶亭茶點送給楊文科，楊則回贈東方美人茶、以大霸尖山為題的「世紀風雲」水墨書畫等，陳佩琪與甘秀美也互贈吉祥物展現友好。

楊文科說，新竹縣和台北市都屬科技文化城市，自己不懂政治，只知柯文哲領導有方，且台北與新竹很多相通點，柯市長有6年首長經驗，以數據分析治理城市治理，他相當認同，且柯對亮點建設不是很贊成，也與他想法不謀而合，全力放眼新竹基礎建設。

柯文哲也提到，新竹縣是台灣高科技產業重鎮，他本身是新竹人有一定了解，新竹縣有竹科、湖口新竹工業區、台元科技園區、新竹生醫園區等重要科技聚落，到外縣市就是學習別人優點，帶回台北市，希望雙方局處可多交流討論合作模式，造福地方。