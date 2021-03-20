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竹科龍潭基地橫向聯外道路拓寬通車 提升路網運輸效率
新竹科學工業園區龍潭基地有許多高科技廠商進駐，發展潛力大，不過東向聯外道路僅4.6公尺寬，不僅難以會車，還要人車共用。
為提升龍潭整體路網的運輸效率，市府規畫將湧光路一段拓寬為15公尺寬的雙向共二車道，讓園區車流順利通往聖亭路，連至龍潭市區及龍潭交流道，更可與平鎮生活圈結合，提升龍科基地整體發展品質拓寬路段昨天下午舉行通車典禮。
市政府工務局表示，拓寬工程從龍潭區龍園一路至聖亭路，總經費約3億2377萬元，包括工程費1億7377萬元，用地費1億5000萬元，由市府代辦興建，新竹科學工業園區管理局全額補助，計畫長度約991公尺，將原4.6公尺寬的道路改善為15公尺寬的聯外道路，雙向各增設約2公尺寬的人行道及設置景觀欄杆，保障用路行人安全。此外，道路兩側植栽綠化設計，美化擋土牆的同時也提升視覺景觀。
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