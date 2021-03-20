竹科龍潭基地橫向聯外道路拓寬通車 提升路網運輸效率

新竹科學工業園區龍潭基地有許多高科技廠商進駐，發展潛力大，不過東向聯外道路僅4.6公尺寬，不僅難以會車，還要人車共用。

為提升龍潭整體路網的運輸效率，市府規畫將湧光路一段拓寬為15公尺寬的雙向共二車道，讓園區車流順利通往聖亭路，連至龍潭市區及龍潭交流道，更可與平鎮生活圈結合，提升龍科基地整體發展品質拓寬路段昨天下午舉行通車典禮。