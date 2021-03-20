快訊

王定宇聲量超車蔡總統全國第一 數據卻很尷尬

宣布破獲市值3400萬毒品？真相讓警方糗大了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園公車讓座系統試辦7個月 每月僅70次使用次數

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園公車讓座系統試辦7個月，交通局統計，試辦至今，平均每月僅70次使用次數。圖／聯合報系資料照
桃園公車讓座系統試辦7個月，交通局統計，試辦至今，平均每月僅70次使用次數。圖／聯合報系資料照

桃園市政府去年在部分特定公車試辦公車讓坐系統，老人、身障人士只要上車靠卡感應，公車廣播系統便會廣播請民眾讓座給有需要的人，不過成效似乎不如預期，平均每月僅有70次使用次數。

桃園於去年8月17日試辦公車讓座服務計畫，挑選行經榮民總醫院桃園分院、敏盛醫院以及衛生福利部桃園醫院，3大醫療院所的統聯客運168路線共15輛公車，大溪復興幹線也有部分班次試辦，持有桃園敬老卡、愛心卡的民眾，無需另外申請，就能享有讓座提醒服務，或也可請公車司機協助手動開啟讓座燈服務。

交通局統計，服務上線至今，平均每月使用次數約70次，另孕婦及其他隱性需求者有12人次申請。局長劉慶豐喊冤，受疫情影響，前幾個月公車搭乘人數大幅下降，加上試辦公車數量少，才讓使用次數看起來不多。

劉慶豐說，這套公車讓座系統還是有存在的必要，畢竟很多年輕人看起來身強體壯，但是他可能開過刀還在復健，或是剛懷孕害喜很嚴重等，對有需求的人來說還是很重要，至於是否會再擴大公車讓座服務路線，目前還在研議中。

統聯客運的公車司機坦言，使用讓座服務者不多，推測或許是民眾害羞怕，怕造成別人困擾，不過若有乘客使用市民卡觸發公車讓座服務，多數車上乘客都會趕緊讓座，成效不錯。

「讓座還是要發自內心，而不是靠規定式的提醒」，黃姓市民認為，公車讓座的廣播系統反倒會讓雙方都不自在，有時在捷運上看到老人家，想讓座給老人家，他們還會覺得，「我身體還很好，不需要讓座給我」。

杜姓女子說，女生在生理期時，經常會不舒服，有時會痛到站不起來，但孕婦及其他有座位需求的隱性需求者，要在1天前申請網站填寫相關資料，經審核才能開通讓座服務，根本沒能預想到會臨時不舒服，也不會想要特別上網登記申請。

讓座 孕婦

延伸閱讀

桃園男5度酒駕不悔改 法院判6月併科最高20萬元罰金

缺水期 桃園陽明社區4處漏水

LG攜手展碁國際進駐桃園都會區 營造智慧質生活楷模

全台最大LG品牌旗艦店！攜手展碁國際進駐桃園都會區

相關新聞

白沙屯媽北港進香近5萬人報名出乎預期 21日起暫停受理6天

白沙屯媽今年往北港進香，拱天宮3月13日起受理信徒報名隨香，但短短一周人數就已逼近5萬人，踴躍情況超乎預期，部分提供進香...

桃園公車讓座系統試辦7個月 每月僅70次使用次數

桃園市政府去年在部分特定公車試辦公車讓坐系統，老人、身障人士只要上車靠卡感應，公車廣播系統便會廣播請民眾讓座給有需要的人...

青埔地區增額容積擴大 藍中央委員批鄭文燦圖利建商

國民黨中央委員史碩仁昨天在市議會門口舉牌抗議，控訴桃園市長鄭文燦圖利建商，把青埔地區捷運車站周邊500公尺，特有的「增額...

與竹縣交流談5大合作被問2024？柯文哲：想太多

台北市長柯文哲今天率市府團隊到新竹縣與縣長楊文科團隊展開縣市交流，會談中達成5項合作共識，將針對圖書借閱、旅遊互惠、農業...

竹科龍潭基地橫向聯外道路拓寬通車 提升路網運輸效率

新竹科學工業園區龍潭基地有許多高科技廠商進駐，發展潛力大，不過東向聯外道路僅4.6公尺寬，不僅難以會車，還要人車共用。

清明掃墓假期來臨 桃園市今天起提前多處路段管制

清明節連續假期將到來，桃園地區旅遊景點、掃墓地區預計湧入人潮，警方提前2周今天起在各大公墓、納骨塔疏導，大溪寶塔寺、和平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。