桃園公車讓座系統試辦7個月 每月僅70次使用次數

桃園市政府去年在部分特定公車試辦公車讓坐系統，老人、身障人士只要上車靠卡感應，公車廣播系統便會廣播請民眾讓座給有需要的人，不過成效似乎不如預期，平均每月僅有70次使用次數。

桃園於去年8月17日試辦公車讓座服務計畫，挑選行經榮民總醫院桃園分院、敏盛醫院以及衛生福利部桃園醫院，3大醫療院所的統聯客運168路線共15輛公車，大溪復興幹線也有部分班次試辦，持有桃園敬老卡、愛心卡的民眾，無需另外申請，就能享有讓座提醒服務，或也可請公車司機協助手動開啟讓座燈服務。

交通局統計，服務上線至今，平均每月使用次數約70次，另孕婦及其他隱性需求者有12人次申請。局長劉慶豐喊冤，受疫情影響，前幾個月公車搭乘人數大幅下降，加上試辦公車數量少，才讓使用次數看起來不多。

劉慶豐說，這套公車讓座系統還是有存在的必要，畢竟很多年輕人看起來身強體壯，但是他可能開過刀還在復健，或是剛懷孕害喜很嚴重等，對有需求的人來說還是很重要，至於是否會再擴大公車讓座服務路線，目前還在研議中。

統聯客運的公車司機坦言，使用讓座服務者不多，推測或許是民眾害羞怕，怕造成別人困擾，不過若有乘客使用市民卡觸發公車讓座服務，多數車上乘客都會趕緊讓座，成效不錯。

「讓座還是要發自內心，而不是靠規定式的提醒」，黃姓市民認為，公車讓座的廣播系統反倒會讓雙方都不自在，有時在捷運上看到老人家，想讓座給老人家，他們還會覺得，「我身體還很好，不需要讓座給我」。

杜姓女子說，女生在生理期時，經常會不舒服，有時會痛到站不起來，但孕婦及其他有座位需求的隱性需求者，要在1天前申請網站填寫相關資料，經審核才能開通讓座服務，根本沒能預想到會臨時不舒服，也不會想要特別上網登記申請。