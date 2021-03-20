清明掃墓假期來臨 桃園市今天起提前多處路段管制

清明節連續假期將到來，桃園地區旅遊景點、掃墓地區預計湧入人潮，警方提前2周今天起在各大公墓、納骨塔疏導，大溪寶塔寺、和平禪寺也實施交管，連假期間國道入口匝道也有高乘載管制、部分封閉，建議民眾出門前上網用APP查詢路況，避免壅塞造成旅途掃興。

桃園市警局交通大隊指出，清明掃墓部分，警方提前2周今天（3月20日）起，加強各區大型公墓、宗祠，納骨塔做交通疏導，其中大溪佛光山寶塔寺、和平禪寺一帶將實施單行管制，由於各區公墓、納骨塔周邊道路狹小，警方也將針對主要出入口加強疏導、取締，及驅離違規停車。

桃園市政府也在蘆竹規畫掃墓接駁專車，分別是從機捷山鼻站及山腳街行駛至蘆竹生命紀念園區、大溪橋頭停車場至第一公墓，及楊梅中山南路800巷口至楊梅生命紀念園區等。

警方也說，4月2日早上6點至中午12點，國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道，楊梅交流道，以及國道3號大溪交流道、龍潭交流道等南下入口匝道，均實施高乘載管制；另4月2日晚上12點起，至4月3日晚上12點止，也將封閉國道1號平鎮系統南下入口匝道。

警方提醒，桃園市旅遊風景區以大溪老街、石門水庫、角板山風景區，小人國等，預計將吸引大量旅客、車潮前往，民眾可避開上午時段，才不會和掃墓車潮同時進入大溪造成壅塞。

而下午2點至5點返程尖峰，也建議避開國道3號大溪交流道周邊道路，可改道台3線往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向經龍潭交流道南下。

民眾出發前，也可用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」、「桃園智慧遊」，分別查詢路況、旅遊景點人潮警示燈號。