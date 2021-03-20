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白沙屯媽北港進香近5萬人報名出乎預期 21日起暫停受理6天
白沙屯媽今年往北港進香，拱天宮3月13日起受理信徒報名隨香，但短短一周人數就已逼近5萬人，踴躍情況超乎預期，部分提供進香客的裝備現已出現短缺，廟方為避免信眾遠道而來卻向隅，今天上午緊急宣布明天21日起暫停受理報名6天，等備齊各項物信後，下周六3月27日上午8點將再恢復報名，拱天宮強調如造成不便之處還請信眾諒涵。
苗栗縣通霄鎮拱天宮管委會總幹事陳春發指出，今年白沙屯媽往北港進香，拱天宫從13日起至4月8日受理報名，廟方原本估計報名人數會超過5萬人，但目前受理時間僅一周，報名人數就快突破5萬，為避免提供信眾的進香衣帽、毛巾、臂章等裝備不足，因此決定明天起先暫停受理報名6天 ，籌備各項裝備物件，27日起再開放受理，報名期限也會往後延長6天，感謝全國香燈腳共襄盛舉。
白沙屯媽徒步進香全台聞名，但去年一度因疫情喊停，從3月延到7月才恢復，寫下在夏日往北進香的紀錄，目前國內疫情相對穩定，拱天宮13日受理報名時，當天就有逾萬信眾報名，十分踴躍，連日來報名熱絡的情況更出乎廟方預期。
白沙屯媽祖辛丑年北港進香時程如下：國曆4月8日(四)深夜11點30分放頭旗、4月11日(日)深夜11點15分登轎、4月11日(日)深夜11點40分出發、4月16日(五)到北港、4月16日(五)深夜11點進火、4月19日(一)下午2點45分回宮、4月29日(四)晚上11點開爐。
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