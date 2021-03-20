白沙屯媽北港進香近5萬人報名出乎預期 21日起暫停受理6天

白沙屯媽今年往北港進香，拱天宮3月13日起受理信徒報名隨香，但短短一周人數就已逼近5萬人，踴躍情況超乎預期，部分提供進香客的裝備現已出現短缺，廟方為避免信眾遠道而來卻向隅，今天上午緊急宣布明天21日起暫停受理報名6天，等備齊各項物信後，下周六3月27日上午8點將再恢復報名，拱天宮強調如造成不便之處還請信眾諒涵。

苗栗縣通霄鎮拱天宮管委會總幹事陳春發指出，今年白沙屯媽往北港進香，拱天宫從13日起至4月8日受理報名，廟方原本估計報名人數會超過5萬人，但目前受理時間僅一周，報名人數就快突破5萬，為避免提供信眾的進香衣帽、毛巾、臂章等裝備不足，因此決定明天起先暫停受理報名6天 ，籌備各項裝備物件，27日起再開放受理，報名期限也會往後延長6天，感謝全國香燈腳共襄盛舉。

白沙屯媽徒步進香全台聞名，但去年一度因疫情喊停，從3月延到7月才恢復，寫下在夏日往北進香的紀錄，目前國內疫情相對穩定，拱天宮13日受理報名時，當天就有逾萬信眾報名，十分踴躍，連日來報名熱絡的情況更出乎廟方預期。