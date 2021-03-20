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竹市孕婦、兒童口腔健檢有好康 22日起為期3周免掛號費
今天是世界口腔健康日，新竹市政府今天宣布與牙醫師公會合作，22日至4月12日為期3周舉行「2021兒童口腔健康週─孕婦嬰幼兒親善愛心院所」活動，竹市懷孕婦女及15歲以下兒童，持健保卡至轄內40家醫療院所進行口腔健康檢查，可免掛號費，但須負擔部分健保費用，民眾可儘早打電話預約，共同維護口腔健康。
新竹市14歲以下兒童占總人口數18%，市長林智堅認為，應從小讓孩子維持良好的口腔衛生習慣，盼透過口腔健康周活動，以實際行動鼓勵懷孕婦女及孩童重視口腔健康，推廣「從小保護牙，老來不缺牙」，市府衛生局已連續15年與牙醫師公會合作，針對全市公、私立幼兒園，辦理校園巡迴口腔健檢與塗氟服務，每年嘉惠1萬多名幼童。
竹市衛生局代理局長楊清媚說，研究證實氟化物有助減少齲齒發生率，據衛福部統計，5歲兒童乳齒齲蝕指數由2011年5.44顆降至2018年3.44顆，12歲兒童恆齒齲蝕指數由1996年3.67顆降至2012年2.5顆，但還是高於全球平均值1.86顆，不過在市府推動下，竹市去年0到6歲塗氟人數2萬3041人次，塗氟率67.32%，高於全國塗氟率60.3%。
衛生局也指出，維持口腔健康衛生及減少齲齒有5要秘訣，第1要均衡營養促進牙齒健康，第2要定期接受口腔檢查，第3要正確刷牙，一天至少2次，第4要使用氟化物，定期塗氟或使用含氟牙膏及漱口水，第5則是要少吃甜食。
此次口腔健康周活動，有40家醫療院所響應，民眾可上衛生局網站http://dep.hcchb.gov.tw/查詢相關資訊，另新竹市針對未滿6歲兒童每半年補助牙齒塗氟1次，未滿12歲、低收入戶、身心障礙者則每3個月補助1次，呼籲民眾即早養成正確、有效的口腔健康生活習慣與行為，與牙醫師保持良好互動，減少看牙齒的恐懼感。
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