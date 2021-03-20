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青埔地區增額容積擴大 藍中央委員批鄭文燦圖利建商

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
國民黨中央委員史碩仁昨天在市議會門口舉牌抗議，控訴桃園市長鄭文燦圖利建商。記者陳夢茹／攝影
國民黨中央委員史碩仁昨天在市議會門口舉牌抗議，控訴桃園市長鄭文燦圖利建商。記者陳夢茹／攝影

國民黨中央委員史碩仁昨天在市議會門口舉牌抗議，控訴桃園市長鄭文燦圖利建商，把青埔地區捷運車站周邊500公尺，特有的「增額容積」擴大到整個青埔特定區，圖利建商135億；桃市府回應，對各重劃區並無差別待遇。

史碩仁表示，目前「增額容積」具體作法，大都是選擇捷運站及火車站出入口方圓150公尺或300公尺距離為基準，青埔地區竟然要擴大整個青埔特定區，更點名都發局長盧維屏，若按這種「盧氏神邏輯」，台北市只有1個都市計畫，有近百個捷運站，難道全台北市都可以提供「增額容積」？其他5都也都能比照辦理？

史說，青埔地區3個捷運車站屬機場捷運車站，1000多億興建經費都是由中央政府出資，青埔特定區面積498公頃為區段徵收都市計畫，無論是公共設施、都市容貌都很完善，沒有都更必要性，且如今市府將青埔地區全區「增額容積」，對捷運、都更財務都沒有幫助。

史碩仁表示，市府為圖利建商，將青埔地區原本應該屬於車站周邊500公尺特有的增額容積，擴大到青埔特定區。他批評，如果按照「盧氏神邏輯」，台北市只有1個都市計畫，有近百個捷運站，那全台北市都可以提供「增額容積」，其他5都也能比照辦理。

都發局回應，2018年起陸續在各都市計畫內畫定增額容積適用範圍，以捷運站周邊500公尺範圍街廓為畫定原則，若捷運站位於整體開發地區內，且含範圍過半者，全區適用。

至於增額容積價金，都發局說，這是3家專業估價者採「土地開發分析法」進行合理估價，非由政府決定。而高鐵特定區以區段徵收整體開發，無待取得的公共設施保留地，所以無法申請容積移轉及容積移轉代金。

機場捷運 北市 都市計畫 鄭文燦

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