新竹市立動物園將破2百萬人次 28日抽免費1年入園

新竹市立動物園前年底重新開園，入場遊客絡繹不絕，市府預估第200萬人次遊客將在近日誕生，幸運兒可享1年無限次免費入園，28日還有慶祝動物園遊客突破200萬人次活動，當天入園者可參加抽獎，20名幸運兒也可享1年無限次免費入園，活動當天還有光影表演、動物臉譜彩繪活動及闖關活動，邀請大小朋友一起到動物園同樂。

新竹市長林智堅說，新竹市立動物園1936年創立，是全台原址現存最久的動物園，陪伴三、四代新竹人成長，他上任後啟動動物園改造計畫，找來專業的建築師、植物學家、動物學家參與規畫，前年12月28日重新開幕，讓這座被遺忘的動物園翻身，成為外地人來到新竹必去的景點。

林也提到，新竹市立動物園重新開園創造3大成功，第1提升動物福祉，園內設計屢獲國內外建築獎肯定；第2增加城市交流契機，與日本東武動物園、高雄壽山動物園締結姊妹園，更與台南市頑皮世界、新竹縣六福村和台北市立動物園緊密交流。第3動物園吸引超高人氣，累積已有198萬人次參觀，門票收入超過6664萬元。

新竹市立動物園預估第200萬名入園遊客近期將誕生，幸運兒可獲得2張價值5百元的「認養卡」，未來1年可無限次免費入園。若不是第200萬人次也別扼腕，28日將舉辦歡慶活動，園方加碼抽獎活動，當天入園者都可參加，將有20名幸運兒可獲得「認養卡」，同樣享有未來1年無限次免費入園。

3月28日歡慶活動早上10點至下午2點，動物園大鳥籠旁舞台區將有光影表演與動物臉譜彩繪活動，園區內還設置尋寶闖關活動，民眾除有機會拿到小禮物外，當天下午2點40分將抽出20名認養卡得獎者。