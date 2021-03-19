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學校也要送煞？送肉粽強碰下班潮 網路批評聲浪不斷

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉新湖國中明天晚間將舉行送肉粽儀式，校方證實因校外發生意外命案，才與家屬合辦送煞儀式，但消息一出不少民眾在網路批評稱，新竹地區根本沒這樣的習俗，且送肉粽路線正好是工業區下班時間，還提醒「生人迴避」，民眾則罵「下班開車回家怎麼辦」。

據了解，送肉粽會在20日晚間8點30分舉行，路線從新湖國中開始，沿新湖路往西轉竹2-1鄉道，經過瑞興村往福龍國小方向前去，因可能會遇上竹科、湖口工業區下班車潮，主辦方就提醒民眾改道避開，以免沖煞。

不過消息一出不少在地民眾就批評，新竹地區自古從來都沒有這樣的習俗，送肉粽原是中部沿海的喪葬儀式，近年卻陸續在新竹地區出現，民眾質疑「亂搞」，還留言表示要報警檢舉。

送肉粽儀式因煞氣重，傳統上沿途住戶必須禁閉門窗，若不慎正面碰上送煞隊伍，甚至必須跟著隊伍走完全程，事成後還需到廟宇求香火護身，因此校方則表示，由於儀式可能碰上下班潮，唯恐沖煞，提醒民眾盡量迴避。

送肉粽 新竹 命案

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