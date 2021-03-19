公寓大廈「奧鄰居」不修漏水 桃市議員：其實有法可罰

老舊公寓大廈管線老舊，經常要維修，最怕遇到「奧鄰居」，什麼都不管。市議員陳萬得昨質詢時指出，樓上漏水、樓下倒楣，住戶間喬不攏告上法院，其實公寓大廈管理條例有法源可強制要求「奧鄰居」改善，希望市府多宣傳。

桃園市議會今舉行都市發展局工作報告，陳萬得指出，處理服務案件時，常有市民因公寓樓上、樓下間水管漏水問題起糾紛，公寓管線漏水是生活常見問題，但要找出漏水點在哪，有時住戶不願配合開門檢查、修繕，雙方僵持不下。

陳萬得說，近期接獲陳情案，2樓住戶天花板不斷滲水，經管委會查詢是3樓管線問題，但3樓住戶不願配合開門修繕，議員、管委會都拿他沒轍，最後2樓住戶和3樓住戶告上法院。他質疑，公寓大廈管理條例有法源，建管處公權力可介入開罰，但市民都不知道這件事。

建管處長邱英哲回應，公寓大廈管理條例第6條規定，他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕，違者可罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

桃園去年社區漏水的糾紛共有59案，今年至目前有12案，都已成功協調，僅2019年7月有民眾因漏水問題屢勸不聽，被開罰1次3千元。

邱英哲指出，去年也有住戶在樓梯間堆放雜物，依公寓大廈管理條例第16條規定，不得於私設通路、防火間隔、開放空間等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，違者可開罰4萬元以上20萬元以下罰鍰，該住戶屢勸不聽，開罰4萬元。