大溪老街公園樹染褐根病 民眾踩土會擴散？專家有看法

桃園市觀光旅遊局今天下午表示，大溪老街旁的中正公園部分樹木，感染有「樹癌」之稱的褐根病，風景區管理處為使周遭居民與關心病害的在地團體，了解有必要全面防治，昨天下午在大溪區公所開說明會，講解目前樹木的感染情況還有防治計畫。

市議員陳治文議員、李柏坊議員的秘書江智誠、大溪區興和里長邱財榮、一心里長黃進賢、一德里長呂理民、義和里長簡淵川，和區公所、農業局、大溪木藝生態博物館、大嵙崁文教基金會等單位都到場。

說明會由農委會林業試驗所副所長吳孟玲博士、傅春旭博士、中華科技大學胡寶元博士解說褐根病，與回答問題、會勘。

風管處報告感染原因、目前染病的病株現況、防治的步驟，強調會保障民眾使用公園的權益，防治完成後會先養護3年土壤，再評估種植喬木，恢復公園綠蔭，並呼籲民眾勿接近工區，避免危險。

現場觀察褐根病病徵時，吳孟玲、胡寶元博士當場解釋病害嚴重的印度橡膠樹，指出樹幹基部皆已脆化，可以輕易的取下組織，觀察具有褐色的網紋狀菌絲。當場有人提出疑問是否會經由人踩踏傳播，吳孟玲解釋由於病菌須要經過傷口才能傳染，因此人為踩踏傳播機率比較小，但仍呼籲民眾勿接近染病病株。

吳孟玲提到會勘時有一棵榕樹雖然主幹已腐朽並由氣根支撐，但褐根病病徵較輕微，如貿然伐除民眾恐有疑慮，可以先修剪樹冠先降低倒伏風險，待檢查根部染病情形後再判斷是否伐除。

陳治文議員現勘時發現告示牌不明顯，因此提出應將告示牌放大，並於病株周圍皆圍出明顯警示帶，讓民眾能夠更輕易察覺；另外建議風管處將褐根病的資訊放置於網站上，讓民眾可以隨時獲取相關資訊。

陳治文其團隊也提出土壤酸化的問題，希望風管處除了防治褐根病外，以治本方式改善土壤環境，使樹木能夠健康生長，減少罹病的可能。

風管處廖育儀處長表示會改善告示牌，並健檢土壤，病徵較輕微者，會要求廠商先以高壓空氣噴槍檢查根部受害狀況，再評估後續防治方法，在防治過程中將全程錄影紀錄並做成影片，並於網站上公告最新相關資訊。

風管處預計於3月底4月初開始分區防治作業，將中正公園從A區（帆船區）開始防治，總計有 24株染病，10棵去年已經砍伐，需挖除樹頭；其中4棵具保存價值的樹木，將以外科手術盡力救治，另有 10 棵罹病嚴重已無救活可能，將移除，並蒸燻公園土壤，使有機物失去活性，遏止土壤中病菌持續傳播，待藥劑分解後也提供養分回到土壤中，還給樹木乾淨健康的生存環境。