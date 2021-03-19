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原民運動會苗栗代表隊出發授旗 168名選手角逐13項賽事

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
原民運動會苗栗代表隊上午出發授旗，各族頭目 、長老帶領祈福。圖／苗栗縣政府提供
原民運動會苗栗代表隊上午出發授旗，各族頭目 、長老帶領祈福。圖／苗栗縣政府提供

全國原住民族運動會今天起至22日在宜蘭縣舉辦，苗栗縣徐耀昌上午在第1辦公大樓廣場，授旗全國原住民族運動會苗栗縣代表隊，並頒贈加菜金，期勉選手全力以赴，締造佳績，為苗栗縣、為族人爭光。

縣府表示，苗栗縣代表隊168名選手參加田徑、慢速壘球、籃球、棒球、柔道、角力、跆拳道、傳統摔角、傳統鋸木、傳統路跑、負重接力、傳統射箭及傳統擲矛共13個競技項目。

上午授旗典禮在山風文化藝術團演出的原住民舞蹈中揭開序幕，徐耀昌、縣議員黃月娥、楊文昌、林寶珠、廖秀紅、楊明燁、徐筱菁等人由泰雅族頭目、賽夏族長老、阿美族頭目帶領祈福，祝願代表隊各項競賽平安順利，奪得佳績。　

授旗儀式由參加全國春季、港都、青年盃田徑公開賽國男組跳高第3名的頭份國中潘力豪代表受旗，徐縣長同時頒贈代表隊10萬6000元加菜金；上屆比賽苗栗縣獲得2金3銀4銅及2項第5名、5項第6名，徐耀昌勉勵選手秉持運動精神，團結合作全力以赴，再創佳績，也叮嚀選手注意安全，落實防疫保持健康。

苗栗縣長徐耀昌上午在第一辦公大樓廣場授旗給全國原住民族運動會苗栗縣代表隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌上午在第一辦公大樓廣場授旗給全國原住民族運動會苗栗縣代表隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌上午在第一辦公大樓廣場授旗給全國原住民族運動會苗栗縣代表隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌上午在第一辦公大樓廣場授旗給全國原住民族運動會苗栗縣代表隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌上午在第一辦公大樓廣場授旗給全國原住民族運動會苗栗縣代表隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌上午在第一辦公大樓廣場授旗給全國原住民族運動會苗栗縣代表隊。圖／苗栗縣政府提供
授旗典禮由原住民舞蹈表演揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
授旗典禮由原住民舞蹈表演揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 徐耀昌 原住民

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