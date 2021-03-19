原民運動會苗栗代表隊出發授旗 168名選手角逐13項賽事

全國原住民族運動會今天起至22日在宜蘭縣舉辦，苗栗縣長徐耀昌上午在第1辦公大樓廣場，授旗全國原住民族運動會苗栗縣代表隊，並頒贈加菜金，期勉選手全力以赴，締造佳績，為苗栗縣、為族人爭光。

縣府表示，苗栗縣代表隊168名選手參加田徑、慢速壘球、籃球、棒球、柔道、角力、跆拳道、傳統摔角、傳統鋸木、傳統路跑、負重接力、傳統射箭及傳統擲矛共13個競技項目。

上午授旗典禮在山風文化藝術團演出的原住民舞蹈中揭開序幕，徐耀昌、縣議員黃月娥、楊文昌、林寶珠、廖秀紅、楊明燁、徐筱菁等人由泰雅族頭目、賽夏族長老、阿美族頭目帶領祈福，祝願代表隊各項競賽平安順利，奪得佳績。