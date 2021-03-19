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原民運動會苗栗代表隊出發授旗 168名選手角逐13項賽事
全國原住民族運動會今天起至22日在宜蘭縣舉辦，苗栗縣長徐耀昌上午在第1辦公大樓廣場，授旗全國原住民族運動會苗栗縣代表隊，並頒贈加菜金，期勉選手全力以赴，締造佳績，為苗栗縣、為族人爭光。
縣府表示，苗栗縣代表隊168名選手參加田徑、慢速壘球、籃球、棒球、柔道、角力、跆拳道、傳統摔角、傳統鋸木、傳統路跑、負重接力、傳統射箭及傳統擲矛共13個競技項目。
上午授旗典禮在山風文化藝術團演出的原住民舞蹈中揭開序幕，徐耀昌、縣議員黃月娥、楊文昌、林寶珠、廖秀紅、楊明燁、徐筱菁等人由泰雅族頭目、賽夏族長老、阿美族頭目帶領祈福，祝願代表隊各項競賽平安順利，奪得佳績。
授旗儀式由參加全國春季、港都、青年盃田徑公開賽國男組跳高第3名的頭份國中潘力豪代表受旗，徐縣長同時頒贈代表隊10萬6000元加菜金；上屆比賽苗栗縣獲得2金3銀4銅及2項第5名、5項第6名，徐耀昌勉勵選手秉持運動精神，團結合作全力以赴，再創佳績，也叮嚀選手注意安全，落實防疫保持健康。
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