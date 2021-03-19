新竹市兒童藝術節隆重回歸 左岸6大原創遊具任你玩

新竹市年度重點活動「兒童藝術節」去年因疫情停辦，因疫情趨緩，市長林智堅今天宣布兒藝節今年2021年隆重回歸，4月2日至5日在新竹左岸水源草原、新竹州廳登場，左岸將設置6大原創遊具，還可體驗PushBike、迷你棒球，州廳則有樂高展、古蹟光雕秀，林說，歡迎全國民眾趁兒童節連假來訪新竹，兒藝節保證能從早玩到晚。

市府文化局以「風的運動場」為主題，將在頭前溪畔的左岸水源草原設置6大活動遊具，融入攀岩、滑降等動感體驗，打造冒險遊戲場，市府也與企業合作推出PushBike賽道與迷你棒球打擊體驗，讓孩子盡情放電，場邊則有市集與街頭藝人接力演出。

6大遊具分別是可爬梯攀岩的「小小勇士越野場」；6.5公尺高「漂浮飛行人」；2.5公尺高「空中滑板」，以溜索、滑板，讓大人小孩從高空滑降落地；為學齡前嬰幼兒「迷亂時空」的感官與障礙探索體驗；10公尺高「漫步雲端」繩網攀爬到最高處看左岸好風景；還有7公尺大型溜滑梯「神奇階梯急轉彎」，號稱是史上最刺激的兒藝節。

兒童藝術節另個重要場地在新竹州廳，白天在新竹市政府內將有樂高城市體驗策展，現場展出等比例縮小的新竹市政府樂高作品，邀請小朋友當1日小小市長，晚上則有光臨藝術節前導古蹟光雕秀，結合州廳、市警局、消防博物館與林管處4建物設置光雕。

「不只歡迎新竹人，也歡迎全國民眾來體驗！」林智堅今天出席宣傳記者會，表示疫情衝擊生活，大家都悶壞了，隨著疫情趨緩，兒藝節今年強勢回歸，市府絕對不會讓孩子失望，將是今年兒童節最好的旅遊選擇，且讓孩子來放電，家長也能好好舒壓。

林也說，兒童藝術節從早到晚也都有活動，很歡迎全國民眾花個2天1夜、3天2夜到訪竹市，白天玩兒藝節、晚上也看光雕，更品嚐在地美食小吃，今年也規畫旅宿優惠。