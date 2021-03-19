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桃園陽明社區4處漏水多日 挨批鬧水荒家門前卻有小河

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
陽明社區居民自15日開始反映，說社區內的人孔蓋在滲水，18日發現社區內其他地方也開始跟著滲水，目前盤點有4處正在滲水。記者陳夢茹／攝影
陽明社區居民自15日開始反映，說社區內的人孔蓋在滲水，18日發現社區內其他地方也開始跟著滲水，目前盤點有4處正在滲水。記者陳夢茹／攝影

「旱災期間竟有我家門前有小河的情景」，市議員黃婉如感嘆，桃園區陽明社區陽明一街上，自15日起陸續有4處區域開始滲水，水流乾淨且有動力，但卻遲遲找不到漏水源頭。台水公司第二區管理處回應，地下管線錯綜複雜，需縮小範圍再開挖確認，請民眾多加體諒。

黃婉如表示，陽明社區居民自15日開始反映，說社區內的人孔蓋在滲水，原以為只是暫時的，沒想到18日卻發現社區內其他人孔蓋、堤防等也開始滲水，目前盤點有4處正在滲水，且水量頗大，水流的聲音聽著都覺得心疼。她聯繫自來水公司、台電公司、水務局等單位，始終被踢皮球，沒有人願意承認是誰的問題，找不到漏水源頭。

黃今天再度親自走訪陽明一街，她指著滲出的水說，這些水非常乾淨，而且還會流動，看起來就像是自來水。當地居民也說，「都鬧水荒了，看著漏水真的心疼」，一名女子家門口的道路上都是滲水，她表示，雖然水量沒有大到淹水，也不會影響到生活，但是現在水情吃緊，水一直流真的太浪費。

台水公司第二區管理處副處長郭文彬回應，人孔蓋冒水不一定是自來水，也有可能是雨水、汙水等，昨天派員到現場進行第一次檢測，沒有測出自來水反應，因此不敢進場開挖確認，今天從不同的滲水點進行第二次檢測，才有自來水反應。

郭文彬指出，目前採取先勘察、確認有可能的漏水位置，胡亂開挖會影響交通，對民眾造成不便容易引起反彈，不過地下管線錯綜複雜，要確認的範圍位置很大，非常不好找，現在還不確定滲水原因，但會加緊腳步趕緊解決滲水狀況，請民眾多多體諒。

陽明社區居民自15日開始反映，說社區內的人孔蓋在滲水，18日發現社區內其他地方也開始跟著滲水，目前盤點有4處正在滲水。記者陳夢茹／攝影
陽明社區居民自15日開始反映，說社區內的人孔蓋在滲水，18日發現社區內其他地方也開始跟著滲水，目前盤點有4處正在滲水。記者陳夢茹／攝影
市議員黃婉如感嘆，「旱災期間竟然有我家門前有小河的情景」，桃園區陽明社區陽明一街上，自周一起陸續有4處區域開始滲水，水流乾淨且有動力，但卻遲遲找不到漏水源頭。記者陳夢茹／攝影
市議員黃婉如感嘆，「旱災期間竟然有我家門前有小河的情景」，桃園區陽明社區陽明一街上，自周一起陸續有4處區域開始滲水，水流乾淨且有動力，但卻遲遲找不到漏水源頭。記者陳夢茹／攝影
陽明社區居民自15日開始反映，說社區內的人孔蓋在滲水，18日發現社區內其他地方也開始跟著滲水，目前盤點有4處正在滲水。記者陳夢茹／攝影
陽明社區居民自15日開始反映，說社區內的人孔蓋在滲水，18日發現社區內其他地方也開始跟著滲水，目前盤點有4處正在滲水。記者陳夢茹／攝影

漏水 台電 淹水

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