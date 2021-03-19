新竹縣提升長照機構安全 將改善、增設室內消防設施

為避免護理之家、老人福利機構發生火災，導致人員無法及時逃離而造成傷亡，新竹縣政府衛生局與社會處共同向衛生福利部爭取公共安全設施設備計畫補助，用作提升新竹縣縣內住宿型長期照護機構消防安全，已選定19處機構先行辦理，保障機構內住戶安全。

縣長楊文科表示，新竹縣今年爭取到衛福部補助2740萬元經費，將改善11家護理之家及8家老人福利機構的119火災通報系統設置、自動灑水系統、電路汰換、寢室隔間置頂與樓地板密接等4項公共安全設施設備的增設與維護，提升新竹縣縣內住宿型長期照護機構消防安全。

楊文科也說，除了消防安全設備的改善與增設，為進一步保障住民及相關工作人員生命安全，縣府會加強機構工作人員複合式緊急災害的實地演練，以訓練災害事故發生時，人員的應變能力，將傷亡及財損降到最低。

新竹縣衛生局表示，配合衛福部公共安全設施設備補助計畫，縣府結合衛生局、社會處、消防局、工務處及消防、建築及電路工程等領域專家，共同組成新竹縣「公共安全設施設備補助計畫跨局處審查團」。

審查團全面清查縣內16家一般護理之家、2家精神護理之家及18家老人福利機構，依據各機構所提出有關公共安全設施設備補助計畫內容，如預估經費的合理性、消防施作安全作業方式、現住機構住民的安置計畫，評估出消防風險優先順序，並提供諮詢溝通與施作建議。

公安計畫專家委員也將全面完成衛生局所管轄的18家護理之家，以及社會處主責的湖口、新豐、竹北的老人福利機構，就所提計畫實地會勘，作為補助經費審查的參考。