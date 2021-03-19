聽新聞
test
0:00 / 0:00
路燈逾萬盞 頭份市表揚認養者籲市民一起點「光明燈」
頭份市公所上午表揚109年度路燈認養5萬元以上的民眾和企業，頭份市公用路燈有一萬多盞，全年電費逾600萬元，對市公所財政是沉重負荷，市公所再次籲請市民及公司行號，能以點亮「光明燈」的精神加入認養行列。
上午受表揚的包括華夏海灣塑膠、太陽宮、京元電子、易而善、四維清潔、歐克醫療器材、雄茂工業、雄嘉實業、唯酷3C配件、安傑職業安全衛生技師事務所、蔡孟福、劉亞寧、蔡 吉、陳秀雲、蔡典杰、蔡沛妮及華成鋼模、長鈺模具、承化實業等單位；市公所統計，109年度路燈認養捐助總收入逾123萬元。
頭份市長羅雪珠表示，頭份毗鄰竹南科學園區竹南基地，工廠設廠、道路開拓，路燈數量持續增加，市公所自2003年實施苗栗縣頭份市公用路燈認養辦法，鼓勵各界認養路燈，民眾愛心認養1盞每年只要500元，可在燈柱載明認養者姓名，憑認養收據可抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅。
羅雪珠強調，透過公用路燈認養，結合民間與企業力量，以認養款項挹注電費、維護與汰換節能燈具，撙節公帑可讓市庫有餘裕經費挹注更多便民公共建設，同時有助於企業及個人建立良好形象，一舉數得，有關認養的路燈，市公所會繕寫愛心造型貼紙黏貼於路燈桿上，認養5萬元者另製作大型燈箱感謝，認養6盞致贈精美禮品；市公所歡迎各機關團體、公司行號及民眾踴躍認養路燈，有意認養路燈只要向里鄰長、里幹事或逕洽頭份市公所公園路燈管理所辦理登記即可。認養專線（037）663038轉分機1106。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言