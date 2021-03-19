路燈逾萬盞 頭份市表揚認養者籲市民一起點「光明燈」

頭份市公所上午表揚109年度路燈認養5萬元以上的民眾和企業，頭份市公用路燈有一萬多盞，全年電費逾600萬元，對市公所財政是沉重負荷，市公所再次籲請市民及公司行號，能以點亮「光明燈」的精神加入認養行列。

上午受表揚的包括華夏海灣塑膠、太陽宮、京元電子、易而善、四維清潔、歐克醫療器材、雄茂工業、雄嘉實業、唯酷3C配件、安傑職業安全衛生技師事務所、蔡孟福、劉亞寧、蔡 吉、陳秀雲、蔡典杰、蔡沛妮及華成鋼模、長鈺模具、承化實業等單位；市公所統計，109年度路燈認養捐助總收入逾123萬元。

頭份市長羅雪珠表示，頭份毗鄰竹南科學園區竹南基地，工廠設廠、道路開拓，路燈數量持續增加，市公所自2003年實施苗栗縣頭份市公用路燈認養辦法，鼓勵各界認養路燈，民眾愛心認養1盞每年只要500元，可在燈柱載明認養者姓名，憑認養收據可抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅。