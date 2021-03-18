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新竹市民認同卡6年僅發1500張 今年黯然退場

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市民卡有6種卡別，圖為普通卡，將持續發行。記者張裕珍／攝影
新竹市民卡有6種卡別，圖為普通卡，將持續發行。記者張裕珍／攝影

新竹市政府與銀行業者合作的新竹市民認同卡發行6年多，因限定新竹市民申辦，相關優惠吸引力不足，累計發卡量僅1500張，市府與華南銀行都在今年公告要停止發卡，確定4月30日合作終止退場。

新竹市政府2013年1月起發行市民卡，卡種多元有普通卡、敬老卡、愛心卡、數位學生證、員工識別證、華南銀行認同卡等6種，累計發出近20萬張，其中華南銀行認同卡發卡6年多，華南銀行已在今年提前公告將停止發卡，針對卡友改發超級現金回饋卡。

華南銀行2014年5月21日發行的新竹市民認同卡，限定年滿20歲、有正當職業且設籍新竹市申辦，除享有一般消費回饋，竹市府也提供動物園、游泳池入園與特約商店優惠。不過，近年新竹市民認同卡申辦量低落，累計僅1500張，面臨停卡退場命運。

竹市府行政處分析，該卡限設籍新竹市民申辦，新竹人口與資源不比直轄市，申辦量本就有限，加上內政部原定今年發行New-eID數位身分證，新竹市民認同卡本就屬數位辨識一環，避免重疊，才會規畫認同卡退場機制，加上業者也將於4月進行認同卡JCB晶片升級換發，因此決定今年1月停止發行認同卡，卡片繼續使用至4月為止。

行政處也指出，雖然新竹市民認同卡停辦，但是新竹市民卡仍有其他卡種可選擇，目前普通卡每月平均申辦量約50張，也鼓勵新竹市民申辦，可享特約商店優惠等。

新竹 數位身分證

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