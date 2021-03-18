桃園兒虐通報量大但寄養家庭僅89戶 議員憂數量太少

桃園市109年度上半年兒虐通報量約4000件，為全國第二高，經審查後有950多件屬於兒少保護案件。社會局今天舉行工作報告，多位議員紛紛點出兒少問題嚴峻，受虐兒比例偏高，但寄養家庭僅有89戶，數量實在太少，不足以提供受虐兒庇護。

市議員鄭淑方說，全市現在只有89戶寄養家庭，但受虐兒不可能只有89人，她憂心直呼，「其他孩子該怎麼辦？」，市議員徐玉樹也認同，桃園受虐兒數量多，更斥責社會局不能以通報做的落實，作為數據攀升的藉口。

社會局長鄭貴華坦言，兒少問題的確日漸嚴峻，針對受虐失依孩子的安置狀況，目前有3種方案，首先會先考量其親屬，第二考慮寄養家庭、第三才是居托保母安置。桃園目前有512名安置兒少，安置於家庭式（親屬及寄養家庭者）有146人，安置於機構及外縣市則有366人。

去年有20個家庭有意加入寄養家庭行列，經審核後有17個寄養家庭加入。社會局科長陳湘緣指出，寄養家庭數量有增加，去年增設介紹費，寄養家庭通常會帶孩子出去玩，親朋好友多數也會有所認識，只要互相推薦並成為合格寄養家庭，推薦者就能獲得3000元。

陳湘緣表示，首次要擔任寄養家庭者，須完成20小時訓練時數，往後每年須完成30小時訓練時數。

此外，考量6歲以下嬰幼兒相當脆弱，社會局自2018年全國首創，委託兒童福利聯盟，負責24小時居托保母安置服務，至今有26個保母擔任安置照顧工作。