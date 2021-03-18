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機捷8折！申辦桃園市認同卡 非市民、外國人可和市民享同等優惠

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府大力推行市民卡，發卡量已達近167萬，深受市民喜愛，今天宣布和第一銀行合作，發行桃園市民卡聯名信用卡及桃園市認同卡。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府大力推行市民卡，發卡量已達近167萬，深受市民喜愛，今天宣布和第一銀行合作，發行桃園市民卡聯名信用卡及桃園市認同卡。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府大力推行市民卡，發卡量已達近167萬，深受市民喜愛，今天宣布和第一銀行合作，發行桃園市民卡聯名信用卡及桃園市認同卡，讓非桃園市民、外籍人士經都可申辦，可和市民卡一樣同享交通、購物等優惠。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市認同卡可享有市民卡的優惠，包括市內公車買一送一、搭乘機捷8折及轉乘優惠、市民卡特約商店優惠等，第一銀行推出的方案是終身免年費非常優惠，一般消費有千分之三回饋給市府，作為推動智慧城市的行銷及公益用途，「民眾的食衣住行育樂都離不開它！」。

資科局長余宛如說，桃園市認同卡的申辦方式會從寬認定，不管是在桃園讀書、工作、居住或旅遊的民眾都可以申辦，外籍人士只要是商會會員、持國發會核發的就業金卡者，都能申辦，經審核後能享優惠，不只一般公車，機捷延線、機場等商店都有優惠。

在全球擔任電影視覺效果和動畫經驗的技術總監的Chris Armsden，作品涵蓋哈利波特、功夫熊貓2、阿凡達2等，更是首位申辦桃園認同卡的就業金卡持卡人。

台北市府也曾與台北富邦銀行合作發行台北市政府認同卡，新竹市則和華南銀行合作發行新竹市民認同卡，不過都面臨發卡量不佳、停卡等狀況。桃園市認同卡是否一樣會面臨發卡量不佳的困境？余宛如回應，「完全不擔心」。

余宛如表示，桃園市民卡是從民眾的生活角度出發，擁有多卡合一的功能，像是「媽媽卡」，可將新生兒的身分證字號輸入綁定，會定時提醒打疫苗的時程，學生卡也融入到市民卡裡，目前特約店面有1400個合作品牌，全台有約5000個店面，機場、機捷周邊商圈都有特店合作，此外，出國旅遊如使用市民卡或認同卡會有旅行平安險保障。

桃園市市民卡聯名卡及桃園市認同卡，各有2種版本，分別為悠遊卡或一卡通，首波推出限量款、有桃子香味的卡片各1.5萬張，總計有6萬張，相關資訊可上桃園市市民卡主題網站：https://card.tycg.gov.tw/查詢，如有辦卡相關問題請洽第一銀行24小時客服專線：(02)2173-2999。

桃園市民可申辦粉色款桃園市民卡聯名卡，非桃園市民、外籍人士則為黑色款桃園市認同卡，新戶首刷可享好禮，手工皂禮盒或仙草茶包組二選一。記者陳夢茹／攝影
桃園市民可申辦粉色款桃園市民卡聯名卡，非桃園市民、外籍人士則為黑色款桃園市認同卡，新戶首刷可享好禮，手工皂禮盒或仙草茶包組二選一。記者陳夢茹／攝影
桃園市認同卡，非桃園市民、外籍人士經審核後都可以申辦，和桃園市民卡一樣同享交通、購物等優惠。記者陳夢茹／攝影
桃園市認同卡，非桃園市民、外籍人士經審核後都可以申辦，和桃園市民卡一樣同享交通、購物等優惠。記者陳夢茹／攝影

機捷 余宛如 第一銀行

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