桃園青年快看「超強指南」！借場地、社團補助一次解決

「社慶要辦在哪？」「哪裡可以玩社團？」「想辦好活動但經費不足？」這些是許多校園青年常面臨的難關，桃市青年局為此成立全台首創的「社團專案辦公室」，提供最強資源指南及一條龍式專人服務，全方位支援場地借用、社團補助、跨校活動等，讓學生玩社團和表演不用再擔心沒地方去，輕鬆揮灑創意不受限。

新課綱首屆高二生，明年申請大學就要提出「學習歷程檔案」，因此社團活動重要性日益提升，桃園高中職及大專院校更有超過2000個社團及學生組織，但部分社團缺乏經費及場地，疫情也讓許多學生被迫停止社團活動。

青年局為此提供「校園社團資源最強指南」，從社團補助、場地借用、幹部訓練、校際聚會、交流工作坊、跨校主題活動6大方向給予協助，另提供展演廳、會議室、練團室等各式場地，讓學生表演、開會都無後顧之憂。