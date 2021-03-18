桃園青年快看「超強指南」！借場地、社團補助一次解決
「社慶要辦在哪？」「哪裡可以玩社團？」「想辦好活動但經費不足？」這些是許多校園青年常面臨的難關，桃市青年局為此成立全台首創的「社團專案辦公室」，提供最強資源指南及一條龍式專人服務，全方位支援場地借用、社團補助、跨校活動等，讓學生玩社團和表演不用再擔心沒地方去，輕鬆揮灑創意不受限。
新課綱首屆高二生，明年申請大學就要提出「學習歷程檔案」，因此社團活動重要性日益提升，桃園高中職及大專院校更有超過2000個社團及學生組織，但部分社團缺乏經費及場地，疫情也讓許多學生被迫停止社團活動。
青年局為此提供「校園社團資源最強指南」，從社團補助、場地借用、幹部訓練、校際聚會、交流工作坊、跨校主題活動6大方向給予協助，另提供展演廳、會議室、練團室等各式場地，讓學生表演、開會都無後顧之憂。
疫情期間，青年局將實體成果發表會轉為線上直播的「雲社慶」，透過線上展演方式為社團青年提供舞台；此外，青年局去年辦理跨17校的動漫祭及21校康輔社共同舉辦的公益大賞活動，今年希望進一步舉辦全國交流活動，讓更多人可以感受社團活動的魅力。
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