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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

苗栗郵局共襄宗教盛事 推拱天宮天上聖母個人化郵票

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗郵局推出「拱天宮天上聖母-個人化郵票」，苗栗郵局局長吳宏泰今天率團隊到拱天宮參拜，並舉行紀念郵票過爐儀式。圖／苗栗郵局提供
苗栗郵局推出「拱天宮天上聖母-個人化郵票」，苗栗郵局局長吳宏泰今天率團隊到拱天宮參拜，並舉行紀念郵票過爐儀式。圖／苗栗郵局提供

宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，苗栗郵局取得拱天宮授權，推出「拱天宮天上聖母-個人化郵票」，苗栗郵局局長吳宏泰今天率團隊到拱天宮參拜，並舉行紀念郵票過爐儀式，祈求國泰民安、郵運昌隆。

白沙屯拱天宮媽祖進香全台徒步最遠，路線完全憑神意，也增添神奇色彩，登錄國家級無形文化資產，苗栗郵局指出，去年新冠肺炎疫情肆虐，拱天宮辦理「禳災除瘟」祈安法會安定人心，延到7月進香，感念信眾一心，苗栗郵局推出以徒步進香為主題的「拱天宮天上聖母-個人化郵票」，1套2組售價270元。

吳宏泰率團隊今天到拱天宮參拜，並為紀念郵票過爐，吳宏泰表示，苗栗郵局限定的「拱天宮天上聖母-個人化郵票」取得拱天宮授權，集合香丁喜愛的粉紅超跑、信徒鑽轎腳，及禳災除瘟等經典照，具代表性且彌足珍貴，相信在拱天宮媽祖護法加持下，庇佑信眾安居樂業。

白沙屯媽祖今年北港進香時程，4月8日深夜11點30分放頭旗、11日深夜11點15分登轎、深夜11點40分出發、4月16日到北港、4月16日深夜11點進火、4月19日下午2點45分回宮、4月29日晚上11點開爐。

白沙屯媽祖 郵局 北港朝天宮

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