苗栗郵局共襄宗教盛事 推拱天宮天上聖母個人化郵票
宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，苗栗郵局取得拱天宮授權，推出「拱天宮天上聖母-個人化郵票」，苗栗郵局局長吳宏泰今天率團隊到拱天宮參拜，並舉行紀念郵票過爐儀式，祈求國泰民安、郵運昌隆。
白沙屯拱天宮媽祖進香全台徒步最遠，路線完全憑神意，也增添神奇色彩，登錄國家級無形文化資產，苗栗郵局指出，去年新冠肺炎疫情肆虐，拱天宮辦理「禳災除瘟」祈安法會安定人心，延到7月進香，感念信眾一心，苗栗郵局推出以徒步進香為主題的「拱天宮天上聖母-個人化郵票」，1套2組售價270元。
吳宏泰率團隊今天到拱天宮參拜，並為紀念郵票過爐，吳宏泰表示，苗栗郵局限定的「拱天宮天上聖母-個人化郵票」取得拱天宮授權，集合香丁喜愛的粉紅超跑、信徒鑽轎腳，及禳災除瘟等經典照，具代表性且彌足珍貴，相信在拱天宮媽祖護法加持下，庇佑信眾安居樂業。
白沙屯媽祖今年北港進香時程，4月8日深夜11點30分放頭旗、11日深夜11點15分登轎、深夜11點40分出發、4月16日到北港、4月16日深夜11點進火、4月19日下午2點45分回宮、4月29日晚上11點開爐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言