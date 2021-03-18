身分證不用改名 出生年月日有「3」小人國20日免費玩

身分證不用改名，桃園市小人國主題樂園推出獨家快閃優惠活動，3月20日（周六）當天舉辦限定優惠活動，只要民國出生年月日其中一個數字是「3」，就可以免費玩樂園。

業者表示，符合條件者，成人一定要憑身分證，孩童持健保卡驗證。快閃優惠活動只有1天，身分證出生年月日有3者，快揪團一起作伙來免費暢玩小人國，成人等於省下550元，3至6歲、65歲以上長者省420元（優惠票價）。