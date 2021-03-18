身分證不用改名 出生年月日有「3」小人國20日免費玩
身分證不用改名，桃園市小人國主題樂園推出獨家快閃優惠活動，3月20日（周六）當天舉辦限定優惠活動，只要民國出生年月日其中一個數字是「3」，就可以免費玩樂園。
業者表示，符合條件者，成人一定要憑身分證，孩童持健保卡驗證。快閃優惠活動只有1天，身分證出生年月日有3者，快揪團一起作伙來免費暢玩小人國，成人等於省下550元，3至6歲、65歲以上長者省420元（優惠票價）。
小人國擁有5大主題區，一票玩到底，盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，還能遊玩戶外各項遊樂設施，及暢玩在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園，人氣第一動感樂園等。更多活動資訊請上小人國官網查詢，或撥打服務專線（03）4717211。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言