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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

身分證不用改名 出生年月日有「3」小人國20日免費玩

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小人國是北部熱門遊樂景點。圖／小人國主題樂園提供
小人國是北部熱門遊樂景點。圖／小人國主題樂園提供

身分證不用改名，桃園市小人國主題樂園推出獨家快閃優惠活動，3月20日（周六）當天舉辦限定優惠活動，只要民國出生年月日其中一個數字是「3」，就可以免費玩樂園。

業者表示，符合條件者，成人一定要憑身分證，孩童持健保卡驗證。快閃優惠活動只有1天，身分證出生年月日有3者，快揪團一起作伙來免費暢玩小人國，成人等於省下550元，3至6歲、65歲以上長者省420元（優惠票價）。

小人國擁有5大主題區，一票玩到底，盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，還能遊玩戶外各項遊樂設施，及暢玩在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園，人氣第一動感樂園等。更多活動資訊請上小人國官網查詢，或撥打服務專線（03）4717211。

小人國3月20日有免費入園快閃活動。圖／小人國主題樂園提供
小人國3月20日有免費入園快閃活動。圖／小人國主題樂園提供

小人國 身分證 快閃

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