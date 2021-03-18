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助60中小企數位轉型升級 桃園推亞矽數位轉型服務啟動

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府經發局舉辦亞洲矽谷企業數位轉型說明會，推動中小企業數位轉型至少60家廠商升級。記者曾增勳／翻攝
桃園市府經發局舉辦亞洲矽谷企業數位轉型說明會，推動中小企業數位轉型至少60家廠商升級。記者曾增勳／翻攝

桃園市府經發局今天舉辦亞洲．矽谷企業數位轉型說明會，由學界、業者說明分享輔導案例及成功申請經驗，工研院及資策會說明中央申請須知及計畫撰寫注意事項，吸引多家中小企業參加，經發局長郭裕信表示，為協助中小企業了解數位轉型的好處，一起加入數位轉型，由政府來協助爭取資源補助，最後由成功企業建立效平台彼此分享。

市府經發局今年邀請工研院、工業會、工策會及中央、中原、元智、龍華科大學等產官學研單位成立「亞洲．矽谷企業數位轉型推動服務團」，主動出擊服務產業，全力推動在地產業數位轉型，第1場說明會在龜山工業區開辦，由郭裕信主持，包括中大、龍科大、工策會、龜山工業區廠協會代表多人參加。

郭裕信表示，中央積極推動亞洲矽谷企業數位轉型，許多大企業都知道，但很多中小企業面對數位轉型的效益並不清楚，即便想做、又發現資源不夠，該局成立服務團主動出擊，幫這些中小企業診斷評估該做那些項目及花多少錢，再協助向工業局申請有何專案補助計畫，教導企業如何把撰寫申請文件，政府會協助找計畫補助經費，讓企業了解數位轉型好處和推動，又不必花很多錢。

為推動著數位轉型產業創新作法，希望透過數位轉型成功企業彼此交流、相互合作平台，建立物聯網的創新專業生態系，郭裕信強調，將以接地氣作法，務實向一家一家企業輔導說明，教導有興趣業者主動來做，協助爭取補助資源，透過交流平台分享成功轉型案件。經發局預計今年至少為60家企業協助完成數位轉型升級，龜山場之外，將陸續在中壢、大園、幼獅及烏樹林工業區舉辦4場次說明會，歡迎桃園在地廠商參與。

矽谷 龍華科大 物聯網

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