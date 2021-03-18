掃墓季到來 新竹大坪頂停車場20日起總量管制

掃墓季到來，新竹市政府因應大坪頂永生園每年清明節前夕的龐大人潮與車潮，今天宣布20日至4月4日的假日期間於大坪頂停車場實施總量管制，同時開放三姓橋路兩側路邊停車，元培街148巷口則提供接駁車服務，歡迎民眾多加利用，避免掃墓塞車。

市府民政處指出，今年大坪頂永生園周邊路口的交通管制時間為3月20、21、27、28日及4月2、3、4日共7天，每天的時間為當天上午8點至下午5點，管制時間內大坪頂如停車場滿位時，將暫時管制汽車上山，同時三姓橋路也將開放兩側停車。

汽車部分採單向管制，香村路只進不出、中華路五段331巷只出不進，元培街148巷僅供接駁車及機車通行，路邊禁止車輛停放，市府也在元培街148巷口提供接駁車服務，接駁車行駛時間為上山早上8點至下午2點，下山8點30分至3點，每15分鐘1班車。

市府民政處長李季縈說，因為疫情趨緩，近日已經湧現前往大坪頂祭祖的車潮，為減少塞車情形，市府規畫路邊停車、提供接駁專車並廣播提醒民眾祭祖完畢盡速離開，以提高停車空間的周轉率，也提醒大家保持清潔勤洗手，並請確實全程配戴口罩。