快訊

【太陽花揭密／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

旅遊泡泡返台上班不可接觸人群！ 指揮中心：櫃姐等職業恐需短暫轉內勤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掃墓季到來 新竹大坪頂停車場20日起總量管制

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府因應大坪頂永生園每年清明節前夕的龐大人潮與車潮，今天宣布20日至4月4日的假日期間於大坪頂停車場實施總量管制，同時開放三姓橋路兩側路邊停車等各項交通措施。圖／新竹市政府提供
新竹市政府因應大坪頂永生園每年清明節前夕的龐大人潮與車潮，今天宣布20日至4月4日的假日期間於大坪頂停車場實施總量管制，同時開放三姓橋路兩側路邊停車等各項交通措施。圖／新竹市政府提供

掃墓季到來，新竹市政府因應大坪頂永生園每年清明節前夕的龐大人潮與車潮，今天宣布20日至4月4日的假日期間於大坪頂停車場實施總量管制，同時開放三姓橋路兩側路邊停車，元培街148巷口則提供接駁車服務，歡迎民眾多加利用，避免掃墓塞車

市府民政處指出，今年大坪頂永生園周邊路口的交通管制時間為3月20、21、27、28日及4月2、3、4日共7天，每天的時間為當天上午8點至下午5點，管制時間內大坪頂如停車場滿位時，將暫時管制汽車上山，同時三姓橋路也將開放兩側停車。

汽車部分採單向管制，香村路只進不出、中華路五段331巷只出不進，元培街148巷僅供接駁車及機車通行，路邊禁止車輛停放，市府也在元培街148巷口提供接駁車服務，接駁車行駛時間為上山早上8點至下午2點，下山8點30分至3點，每15分鐘1班車。

市府民政處長李季縈說，因為疫情趨緩，近日已經湧現前往大坪頂祭祖的車潮，為減少塞車情形，市府規畫路邊停車、提供接駁專車並廣播提醒民眾祭祖完畢盡速離開，以提高停車空間的周轉率，也提醒大家保持清潔勤洗手，並請確實全程配戴口罩。

塞車 停車場 車潮

延伸閱讀

2.8億元新竹西大路立體停車場今開工 拚明年6月完工

新竹旱情持續 北水南送研議提升到每天22.5萬噸

清明提早掃墓  桃園大溪警逢假日交管和啟用接駁專車

新竹經國橋每逢尖峰必塞爆 縣府計畫新設匝道疏通車流

相關新聞

新竹經國橋每逢尖峰必塞爆 縣府計畫新設匝道疏通車流

連接新竹縣市、跨越頭前溪的經國橋，每逢上下班時間都會被往來竹北市與竹科園區的大量車潮擠到水洩不通，隨著竹北人口持續增長，...

助60中小企數位轉型升級 桃園推亞矽數位轉型服務啟動

桃園市府經發局今天舉辦亞洲．矽谷企業數位轉型說明會，由學界、業者說明分享輔導案例及成功申請經驗，工研院及資策會說明中央申...

掃墓季到來 新竹大坪頂停車場20日起總量管制

掃墓季到來，新竹市政府因應大坪頂永生園每年清明節前夕的龐大人潮與車潮，今天宣布20日至4月4日的假日期間於大坪頂停車場實...

10大休閒農業區5主題春遊苗栗 二重抽獎總價值20萬元

春遊苗栗正當時，苗栗縣政府即日至4月18日，10大休閒農業區規畫「作客賽夏 梨鄉果茶香」等5主題旅遊，80家業者參與提供...

新竹旱情持續 北水南送研議提升到每天22.5萬噸

供應新竹民生、科學園區重要水源寶山、寶二水庫，蓄水量持續探底，寶二水庫今明將跌破蓄水率10%大關，水利署副署長黃宏莆今天...

清明提早掃墓  桃園大溪警逢假日交管和啟用接駁專車

桃園市大溪警分局今天表示，清明連假4月2日至4月5日有4天，往年不少民眾會提前祭祀掃墓，大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。