10大休閒農業區5主題春遊苗栗 二重抽獎總價值20萬元

春遊苗栗正當時，苗栗縣政府即日至4月18日，10大休閒農業區規畫「作客賽夏 梨鄉果茶香」等5主題旅遊，80家業者參與提供吃喝玩樂及住宿，並有總價值20萬元2重抽獎活動，縣長徐耀昌等人今天邀全國民眾「遊苗栗。抽好禮」。

縣政府今天宣布「苗栗春遊。抽好禮」主題，包括「作客賽夏 梨香果茶香」南庄鄉南江、三灣梨鄉休區，「柚米飄香 螢光蝶舞」西湖鄉湖東、通霄鎮福興南和休區，「棗趣石墻 芋見幸福」公館鄉黃金小鎮休區，「雲擁薑山 花紅果香」大湖鄉薑麻園、馬那邦、卓蘭鎮壢西坪休區，「鐵道花香 農藝樂趣」三義鄉雙潭、舊山線休區。

此外，即日至4月18日，限時加入「苗栗趴趴Go」Line@好友，一重抽「Line@好友周周抽」，每周抽出10，可獲得苗栗農遊商品電子兌換卷，二重抽「農遊美拍抽大獎」，遊客到指定店家與活動告示牌拍照，即可獲得抽獎序號，同家店限登入一次，上傳越多中獎機會越大，50項獎品總價值逾20萬元。