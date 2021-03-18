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10大休閒農業區5主題春遊苗栗 二重抽獎總價值20萬元
春遊苗栗正當時，苗栗縣政府即日至4月18日，10大休閒農業區規畫「作客賽夏 梨鄉果茶香」等5主題旅遊，80家業者參與提供吃喝玩樂及住宿，並有總價值20萬元2重抽獎活動，縣長徐耀昌等人今天邀全國民眾「遊苗栗。抽好禮」。
縣政府今天宣布「苗栗春遊。抽好禮」主題，包括「作客賽夏 梨香果茶香」南庄鄉南江、三灣梨鄉休區，「柚米飄香 螢光蝶舞」西湖鄉湖東、通霄鎮福興南和休區，「棗趣石墻 芋見幸福」公館鄉黃金小鎮休區，「雲擁薑山 花紅果香」大湖鄉薑麻園、馬那邦、卓蘭鎮壢西坪休區，「鐵道花香 農藝樂趣」三義鄉雙潭、舊山線休區。
此外，即日至4月18日，限時加入「苗栗趴趴Go」Line@好友，一重抽「Line@好友周周抽」，每周抽出10，可獲得苗栗農遊商品電子兌換卷，二重抽「農遊美拍抽大獎」，遊客到指定店家與活動告示牌拍照，即可獲得抽獎序號，同家店限登入一次，上傳越多中獎機會越大，50項獎品總價值逾20萬元。
徐耀昌今天偕同立委徐志榮太太王慧珍、縣議員孫素娥、鄭碧玉、余文忠、徐筱菁、黎煥強，及10大休區代表，今天邀民眾春遊苗栗，徐耀昌說，10大休區有80家業者加入活動，集合好吃、好玩、好住、好拍和好買的農遊特色店，不僅體驗優質的苗栗休閒農遊，還有機會抽獎。
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