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2.8億元新竹西大路立體停車場今開工 拚明年6月完工

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工。圖／新竹市政府提供

新竹市西大路是市區往返園區主要道路，由於沿路商家林立，鄰近竹蓮與西大路商圈停車位不足，原有西大路平面停車場逾百人等候釋出月票，市府屢接獲陳情，經爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工。

新竹市政府因應停車空間需求，迄今爭取前瞻基礎建設逾18億元經費，興建關埔國小地下停車場、棒球場地下停車場、文化中心地下停車場、漁人碼頭停車場、國道五地下停車場及西大路立體停車場，7處停車場預計增加汽車2100格、機車1800格位。

西大路立體停車場今天熱鬧開工，市府秘書長陳章賢、交通部公路總局第一區養護工程處處長陳營富處長、建築師蔡孟哲、繼信營造董事長蔡子昭董事長、議長許修睿等人出席，將打造1座流線型設計的5層樓立體式停車場，提供汽車284格、機車270格。

市府交通處指出，西大路停車場總經費2.8億元，包含交通部前瞻補助核定1.3億元，市府自籌1.5億元，是新竹火車站後站提供最多席次停車場，將有效紓解竹蓮市場商圈旅客、社區居民停車需求，也引進車牌辨識、在席車位顯示等智慧停車管理系統。

交通處也提到，西大路立體停車場邀請國內知名建築師蔡孟哲設計，以新竹風特色的流線形外觀，將採斜坡式停車規畫，比傳統設計每層更增10%停車空間，由於停車場緊鄰社區，建築設計退縮停車場，在西大路側打造4公尺人行道，靠近民房側也規畫8公尺寬、60公尺長綠廊，新種植栽、設置休憩廣場與街道傢具，提供在地居民休憩。

新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工，圖為停車場模擬圖。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工，圖為停車場模擬圖。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工，圖為停車場模擬圖。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工，圖為停車場模擬圖。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工。圖／新竹市政府提供
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新竹市政府爭取中央前瞻預算，斥資2.8億元打造西大路立體停車場於今天開工，預計明年6月完工，圖為停車場模擬圖。圖／新竹市政府提供

停車場 新竹

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