桃消防局新建車輛保養場 明年3月完工
桃園市消防局新建車輛保養場，今天舉辦動土典禮，市長鄭文燦表示，新建保養廠將是2層樓高的綠建築，工程經費9015萬元，預計明年3月完工，希望提供消防員更好的工作環境，提升消防能力保護市民的安全。
鄭文燦表示，原消防車輛保養場位於中路分隊一隅，難以應對日常車輛保養維修業務，時常需委外辦理維修，為提升消防車輛保養品質，及節約車輛保養經費，規劃在中壢華勛分隊旁基地興建車輛保養場，及第二搜救救助分隊的隊部。
鄭文燦指出，他上任迄今市府已興建9個消防廳舍，建築品質及使用者友善度皆高，本次新建工程為2層樓綠建築，總樓地板面積約702坪，工程外型以特種搜救服裝色彩為主，並配合建築物前方的士校大池，設計具水流感的金屬隔柵作為建築外觀元素，是相當具代表性的消防廳舍。
鄭文燦提到，過去市府積極添購各式消防車輛，至今已超過100輛以上，增加不少高性能消防車及雲梯車，在廳舍方面，新建的消防廳舍與過去相較，也大幅提高空間設計及使用友善度；未來市府將進行埔子分隊新建工程及平鎮分隊拆除重建工程，並精進桃園綜合消防能力，打造桃園成為安全的城市。
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