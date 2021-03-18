新竹旱情持續 北水南送研議提升到每天22.5萬噸
供應新竹民生、科學園區重要水源寶山、寶二水庫，蓄水量持續探底，寶二水庫今明將跌破蓄水率10%大關，水利署副署長黃宏莆今天到新竹視察水情，北水局簡報表示，已與水公司研議，將北水南送水量從目前20萬噸提升至22.5萬噸。
北水局簡報說明，目前從桃園透過桃園新竹備援管線每天支援大新竹地區的水量，約為20萬至20.5萬噸，但因水情不容樂觀，因此目前將進行管線工程施工，進一步將輸水量提升至22.5萬噸。
目前除了北水南送20萬噸用水，還有17口抗旱井都全力投入使用，地下原水已併入自來水供水系統，每天可供2.7萬至3萬噸用水，新竹緊急海淡每天也可供水1萬至1.3萬噸用水，調度備援用水已經占新竹整體用水的45%。
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