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清明提早掃墓  桃園大溪警逢假日交管和啟用接駁專車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
清明連假車輛多，警方呼籲多利用接駁車。記者鄭國樑／翻攝
清明連假車輛多，警方呼籲多利用接駁車。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪警分局今天表示，清明連假4月2日至4月5日有4天，往年不少民眾會提前祭祀掃墓，大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓周邊車流明顯增加，分局因此從3月20日至4月4日例假日期間，規畫交通疏導勤務，紓解掃墓祭祖車潮，請民眾配合執勤員警指揮，以維交通秩序與順暢。

警方表示，大溪區公所3月20日至4月4日，例假日早上7點至下午2點，20分鐘規劃1班次接駁專車，路線由大溪橋頭停車場→觀音寺→慈湖路（新街尾）→復興路→第一公墓（沿線公車站牌處停靠）原線返回。考量停車位有限建議民眾可搭乘掃墓專車，另為避免清明節當日造成雍塞，建議民眾分流前往祭祀掃墓。

大溪警方交通管制措施及替代道路規畫如下：

佛光山寶塔寺及和平禪寺周邊單向管制，進場由復興路一段23巷、145巷及桃58線等3處路口進入，沿線廟方有派工作人員並設指示標誌；祭祀結束由美和路駛出復興路。

美華公墓因裡面道路狹窄會車不易，警方將於公墓路口管制車輛進入。

考量會有大批民眾離場時造成車潮  ，警方提供建議往新北市方向的人車，由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。往桃園方向遊客由中華路左轉信義路避免進入市區，並經由大鶯路接桃56線往八德區、桃園區或直行往新北市鶯歌區。

大溪警方和區公所清明連假交管路線圖。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方和區公所清明連假交管路線圖。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方已經在通往各主要掃墓區，布置好交通管制和疏導看板，請民眾配合警方指揮。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方已經在通往各主要掃墓區，布置好交通管制和疏導看板，請民眾配合警方指揮。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方和大溪區公所官網已經公布清明連假交通資訊。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方和大溪區公所官網已經公布清明連假交通資訊。記者鄭國樑／翻攝

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