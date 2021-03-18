新竹經國橋每逢尖峰必塞爆 縣府計畫新設匝道疏通車流

連接新竹縣市、跨越頭前溪的經國橋，每逢上下班時間都會被往來竹北市與竹科園區的大量車潮擠到水洩不通，隨著竹北人口持續增長，交通容量已經明顯不足，縣府已規畫透過新設南北向匝道分散車流，整體計畫將在20日上午10點於縣府舉辦地方說明會向民眾說明。

縣長楊文科表示，新竹縣十大交通建設是打通新竹交通任督二脈的關鍵，尤其經國橋道路改善工程是非常重要的改善計畫，希望能聽取地方民意，完善計畫內容，邀請民眾踴躍參與說明會，並提供寶貴意見。

縣府工務處說明，經國橋為銜接竹北、新竹市區及竹科的主要路廊，透過周邊交通網絡可通往新竹縣政府、高鐵車站、新竹市區及竹科園區等重要據點，道路功能極為重要，近年隨著竹北市人口驟增，經國橋的交通量更加龐大，容量明顯不足，加上受到台68線交流道與經國橋車流交織影響，導致嚴重塞車。

新竹縣經國橋交通改善工程是透過經國橋北向，闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後，銜接至興隆路，將往高鐵車站方向車流導引分流，避免下至文興路平面車道再右轉，可有效紓解部分車流。

自強南路往南方向，則計畫利用道路西側空間及經國橋西側，佈設南向匝道，銜接至台68線，可降低經國橋上往右要匯入台68線的汽車，與直行經國橋的機車間衝突，緩解南向往新竹市的車流。