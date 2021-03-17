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特殊里民服務 桃園龍鳳里長幫「大哥的女人」開同居證明

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
圖右為桃園區龍鳳里長黃進仕。 聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
圖右為桃園區龍鳳里長黃進仕。 聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

桃園市龍鳳里有6千多戶人口，其中2千餘戶是戶籍寄放戶政事務所的逕遷戶所人口；里長黃進仕表示，因逕遷戶被歸納為里民，曾處理過「大哥的女人」要同居證明、更生人借錢等里民服務。市議員黃婉如今在議會質詢時，建議事務所應自成一里，減輕在地里長負擔，民政局長陳靜航表示會向上反映問題，由中央研擬解決辦法。

黃進仕表示，有些逕遷戶是入監服刑、與家人感情不睦而被踢出戶籍，在家人不肯提供協助情況下，轉而尋求里長幫忙；4年前曾有「大哥的女人」為了探監，拜託他幫忙開立同居證明，當時擔心不開，事後會被大哥算帳，所以照辦。

黃進仕自嘲曾幫綠島監獄台東岩灣技能訓練所的「里民」開證明，是另類的「不分區里長」，但他不諱言偶爾會很困擾，「過去曾有更生人自稱里民要借錢，開口就要5千元」。

黃婉如建議，戶政事務所應該自成一格，獨立設一個里，由事務所主任擔任里長，逕遷戶相關文件由事務所直接蓋章和代收即可，減輕里長負擔。

陳靜航表示，逕遷戶的問題應該全國戶政事務所都有這種情況，會在周五全國民政首長會議提出討論，由中央研議相關法令，解決里長們的問題。

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