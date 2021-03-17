快訊

中職／徐若熙K暈兄弟 味全龍相隔7819天再奪勝

桃園土地公廟9成土地使用不合法 多名議員促市府協助

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園有2千多間土地公廟，9成因地目與土地所有權等問題未解決，至今未立案，多名市議員今質詢時為土地公們請命，要求市府協助取得合法執照。民政局長陳靜航表示，目前約有200間土地公廟在市府協助下就地合法，未來會持續努力。

市議員黃景熙表示，很多廟宇的土地是早年信眾捐贈，當時多半口頭約定，沒有契約或過戶，土地傳承2、3代後，持分買賣情況越來越多，問題也越來越複雜；蘇家明、林政賢和簡智翔等議員也認為，市府應加快腳步，協助宮廟取得合法使用權。

陳靜航表示，未能立案登記的主要原因包括土地使用分區不合、無法取得土地所有權人同意書和未取得宗教用的使用執照；市長鄭文燦也關注此問題，表示上任後相關工作一直在努力進行。

陳靜航說，民政局已經協助200多間土地公廟合法取得土地使用權，多半是市府持有土地，或經市府協調後租用的私人土地；其他土地公廟則因土地持分所有權人眾多，或地主不同意，還要再設法解決。

土地公 鄭文燦

延伸閱讀

桃園楊梅區農會爆賄選 桃檢複訊後李男10萬元交保

新北輔導塭仔圳搬遷 募集老照片留土地記憶

高雄市第一季開發區土地標售 遠雄高於底價2億多搶標

桃園新屋高中第一人！謝珮慈49級分錄取台大

相關新聞

特殊里民服務 桃園龍鳳里長幫「大哥的女人」開同居證明

桃園市龍鳳里有6千多戶人口，其中2千餘戶是戶籍寄放戶政事務所的逕遷戶所人口；里長黃進仕表示，因逕遷戶被歸納為里民，曾處理...

豆腐岩成豆腐乾！新竹隆恩堰取水量僅剩每天9萬噸

新竹重要民生用水來源頭前溪流量持續下降，隆恩堰取水口著名的觀光景點「豆腐岩」，甚至已不見往日流水奔騰景況，宛如已成「豆腐...

台灣燈會停辦 新竹留用3新闢停車場、復原2公園場地

2021台灣燈會因疫情喊卡，原本規畫9處停車場、燈區場地等派不上用場，主辦的新竹市政府今天指出，9處停車場有3處停車場為...

苗栗水情隨時可能亮紅燈 規畫分2區供水

苗栗水情嚴峻，縣府因應橙燈隨時可能轉紅燈，整備規畫分區供水作業，依自來水供水管線規畫甲區竹南頭份系統及明德場供水，乙區鯉...

桃園11車商市府推「車讚」認證 賣1車捐1千公會做公益

桃園市政府為讓市民安心選購中古車、權益有保障，今天舉辦第2屆桃園車讚安心好店頒獎典禮，由市長鄭文燦頒發今年11家優良中古...

桃園好市券首波將在大湳、南門市場發放 限兒童領取

桃園先前因部桃染疫風波，導致觀光旅遊業大受影響，為此經發局推出振興三部曲，針對商圈、傳統市場及觀光工廠分成3種振興方案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。