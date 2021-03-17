桃園土地公廟9成土地使用不合法 多名議員促市府協助

桃園有2千多間土地公廟，9成因地目與土地所有權等問題未解決，至今未立案，多名市議員今質詢時為土地公們請命，要求市府協助取得合法執照。民政局長陳靜航表示，目前約有200間土地公廟在市府協助下就地合法，未來會持續努力。

市議員黃景熙表示，很多廟宇的土地是早年信眾捐贈，當時多半口頭約定，沒有契約或過戶，土地傳承2、3代後，持分買賣情況越來越多，問題也越來越複雜；蘇家明、林政賢和簡智翔等議員也認為，市府應加快腳步，協助宮廟取得合法使用權。

陳靜航表示，未能立案登記的主要原因包括土地使用分區不合、無法取得土地所有權人同意書和未取得宗教用的使用執照；市長鄭文燦也關注此問題，表示上任後相關工作一直在努力進行。

陳靜航說，民政局已經協助200多間土地公廟合法取得土地使用權，多半是市府持有土地，或經市府協調後租用的私人土地；其他土地公廟則因土地持分所有權人眾多，或地主不同意，還要再設法解決。