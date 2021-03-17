台灣燈會停辦 新竹留用3新闢停車場、復原2公園場地

2021台灣燈會因疫情喊卡，原本規畫9處停車場、燈區場地等派不上用場，主辦的新竹市政府今天指出，9處停車場有3處停車場為新活化，都將開放使用，另新竹公園、錦華公園配合燈會舖設木棧板或混凝土鋪面，已著手拆除預計兒童節連假前復原。

為配合台灣燈會，新竹市政府原本規畫9大停車場並運用停管基金整理，分別為東光停車場、景觀1號停車場、新竹漁港第二停車場、新竹漁港南側停車場、海山漁港、水資源公園停車場、三廠停車場、頭前溪河濱公園停車場與民權路停車場共9處，提供8786格，還有規畫接駁站、候車區與臨停區各1處。

市府指出，東光停車場260席、新竹漁港南側停車場1396席、民權路停車場150席等3處為活化新闢設，都會停車收費，收入納入停管基金，其餘6處留用、復舊歸還。

竹市交通處長倪茂榮也提到，東光停車場為私人所有，由於地主還在辦理開發計畫，現階段沒有運用需求，因此仍作為停車場，目前釋出127席停車格，連日來觀察使用率達7、8成，有助紓緩市區停車，「至少可用1年以上」，提供市民停車需求。

由於台灣燈會將轉型為新竹光臨藝術節，倪茂榮表示，已有評估7、8月的交通量，且屆時以光雕投影方式呈現，加上夏季日照時間短，光雕時間會往後延，會減少對交通的影響，由於展演分區設置，有利人潮動線安排，屆時公共運輸也會有詳細規畫。