苗栗水情隨時可能亮紅燈 規畫分2區供水

苗栗水情嚴峻，縣府因應橙燈隨時可能轉紅燈，整備規畫分區供水作業，依自來水供水管線規畫甲區竹南頭份系統及明德場供水，乙區鯉魚潭系統，6處緊急、醫療臨時供水站，及46處民生用水臨時供水站，布設以管線未端、高地區為原則。

苗栗縣目前永和山水庫有效蓄水量293.40萬立方公尺，有效蓄水率跌破1成，僅餘9.8%，明德水庫有效蓄水量123.58萬立方公尺、蓄水率10.1%，鯉魚潭水庫有效蓄水量1500.32萬．蓄水率13.1%，水情不樂觀，縣府因應水情橙燈轉為紅燈，預為實施分區供水作業整備規畫。

縣府指出，如中央旱災中心宣布水情燈號轉紅燈採分區供水時，自來水公司將以家戶通知、新聞稿、網站抗旱專區等方式揭露，縣府及鄉鎮市公所配合宣導取水相關訊息，全縣規畫甲、乙區，設置緊急、醫療臨時供水站，及民生用水臨時供水站。

此外，水利署在後龍鎮大山里設置砂濾級淨水設備，每天可提供民生用水1500立方公尺，竹南頭份水資源回收中心設置RO級淨水設備，產水每天1500立方公尺，可供工業冷卻水及生活次級用水使用，如有需求可向請水利署預約登記取水。