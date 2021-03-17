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苗栗水情隨時可能亮紅燈 規畫分2區供水

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫上游見底。記者范榮達／攝影
苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫上游見底。記者范榮達／攝影

苗栗水情嚴峻，縣府因應橙燈隨時可能轉紅燈，整備規畫分區供水作業，依自來水供水管線規畫甲區竹南頭份系統及明德場供水，乙區鯉魚潭系統，6處緊急、醫療臨時供水站，及46處民生用水臨時供水站，布設以管線未端、高地區為原則。

苗栗縣目前永和山水庫有效蓄水量293.40萬立方公尺，有效蓄水率跌破1成，僅餘9.8%，明德水庫有效蓄水量123.58萬立方公尺、蓄水率10.1%，鯉魚潭水庫有效蓄水量1500.32萬．蓄水率13.1%，水情不樂觀，縣府因應水情橙燈轉為紅燈，預為實施分區供水作業整備規畫。

縣府指出，如中央旱災中心宣布水情燈號轉紅燈採分區供水時，自來水公司將以家戶通知、新聞稿、網站抗旱專區等方式揭露，縣府及鄉鎮市公所配合宣導取水相關訊息，全縣規畫甲、乙區，設置緊急、醫療臨時供水站，及民生用水臨時供水站。

此外，水利署在後龍鎮大山里設置砂濾級淨水設備，每天可提供民生用水1500立方公尺，竹南頭份水資源回收中心設置RO級淨水設備，產水每天1500立方公尺，可供工業冷卻水及生活次級用水使用，如有需求可向請水利署預約登記取水。

縣府指出，苗栗縣營運中的水資源回收中心設有苗栗地區、竹南頭份地區，明德水庫特定區北岸及明德水庫特定區南岸4處水資源回收中心，設有回收水利用設施，每天約可提供2800立方公尺，可提供民眾、公司行號及政府機關使用，回收水使用應避免與人體有直接接觸，有需求者可向各水資源回收中心申請。

苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫鋸齒堰旱象畢露。記者范榮達／攝影
苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫鋸齒堰旱象畢露。記者范榮達／攝影

水庫 資源回收 水資源 苗栗縣

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