桃園11車商市府推「車讚」認證 賣1車捐1千公會做公益

桃園市政府為讓市民安心選購中古車、權益有保障，今天舉辦第2屆桃園車讚安心好店頒獎典禮，由市長鄭文燦頒發今年11家優良中古車商獲「桃園車讚」認證，桃園市汽車商業公會決定，今年為桃園車讚公益元年，會員車商每賣一輛車就捐1000元，愛心專戶專款專用，回饋社會。

鄭文燦說，為保障消費者權益、汽車交易秩序規範，入選認證車商，都經過實車實價、定型化契約、售後服務、購車環境和銷售人員專業能力評選，值得消費者信賴，桃園市有300多家中古車商，透過這項認證，避免手機、網路車行賣A車選B車的消費糾紛。

市府經發局與桃園市汽車商業公會合作，由專家評鑑選出優良中古車商，由市政府頒發「桃園車讚」認證標章，去年第一屆獲選認證32家車商，今年獲選11家中古車商，總共43家車商。車商私下說，由市政府「背書」的中古車商，將可與連鎖集團中古車商在市場一拚。