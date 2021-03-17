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桃園11車商市府推「車讚」認證 賣1車捐1千公會做公益

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦主持頒發11家中古車商「桃園車讚」認證，提供消費者安心選購中古車。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦主持頒發11家中古車商「桃園車讚」認證，提供消費者安心選購中古車。記者曾增勳／攝影

桃園市政府為讓市民安心選購中古車、權益有保障，今天舉辦第2屆桃園車讚安心好店頒獎典禮，由市長鄭文燦頒發今年11家優良中古車商獲「桃園車讚」認證，桃園市汽車商業公會決定，今年為桃園車讚公益元年，會員車商每賣一輛車就捐1000元，愛心專戶專款專用，回饋社會。

鄭文燦說，為保障消費者權益、汽車交易秩序規範，入選認證車商，都經過實車實價、定型化契約、售後服務、購車環境和銷售人員專業能力評選，值得消費者信賴，桃園市有300多家中古車商，透過這項認證，避免手機、網路車行賣A車選B車的消費糾紛。

市府經發局與桃園市汽車商業公會合作，由專家評鑑選出優良中古車商，由市政府頒發「桃園車讚」認證標章，去年第一屆獲選認證32家車商，今年獲選11家中古車商，總共43家車商。車商私下說，由市政府「背書」的中古車商，將可與連鎖集團中古車商在市場一拚。

桃園市汽車商業公會理事長黎明儀說，去年起與市府合作推動桃園車讚安心好店評選，至今43家車商入選，成為民眾選購中古車參考指標。該公理榮譽理事長梁榮男亦說，獲認證車商必須3年無消費爭議，一旦發生消費糾紛，由公會常務理監事出面請車商處理解決爭議，否則撤照公布。

桃園市長鄭文燦主持頒發11家中古車商「桃園車讚」認證（見圖），提供消費者安心選購中古車。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦主持頒發11家中古車商「桃園車讚」認證（見圖），提供消費者安心選購中古車。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）主持頒發11家中古車商「桃園車讚」認證，提供消費者安心選購中古車。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）主持頒發11家中古車商「桃園車讚」認證，提供消費者安心選購中古車。記者曾增勳／攝影

中古車 鄭文燦 愛心

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