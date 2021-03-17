桃園好市券首波將在大湳、南門市場發放 限兒童領取

桃園先前因部桃染疫風波，導致觀光旅遊業大受影響，為此經發局推出振興三部曲，針對商圈、傳統市場及觀光工廠分成3種振興方案，刺激市內消費。其中桃園好市券預計4月多首波在大湳市場、南門市場各發放1500份，價值200元的抵用券。

桃園市政府今天早上召開市政會議，經發局長郭裕信表示，桃園走過疫情風波，由於觀光旅遊業深受打擊，部桃專案已獲經濟部同意補助2126萬，將陸續推出商圈、市場及觀光工廠振興。

市內14處傳統市場及4處觀光夜市共補助1026萬元，經發局市場科長陳珏寧表示，先前因疫情影響，桃園有2個傳統市場有確診者足跡，受到重創，第一波預計4月多將在大湳市場及南門市場旁公園，各發放1500份，價值200元「桃園好市券」，限定12歲以下兒童出示健保卡才能領取；第二波將再擴大辦理，再發2萬組。

「真的很感謝市府的幫忙！」桃園火車站前商圈理事長張永隆說，部桃事件剛好碰上過年期間，沒有人敢到桃園來玩，沒有人潮就沒有錢潮，對商圈、店家造成嚴重影響，站前商圈整體業績掉了3至4成，以小吃店、美容美髮業影響最嚴重，有這個補助方案能帶動當地人潮，有一定的幫助。

商圈部分補助300萬，商業發展科長廖振宏表示，從4月起至5月辦理三串式商街振興活動，桃園目前有19個商圈，現有桃園站前、博愛、藝文、六合、魅力金三角、大園、楊梅四維、中壢健行等8個商圈參加，將與經濟部中企處合作15場次主題市集活動、結合在地店家集章贈禮品、登錄發票抽獎等活動。

觀光工廠振興計畫800萬，將發放1萬份觀光工廠樂遊券，綜合企劃科長賴雅雯說，預計3月底開始發放，到時會開放民眾用手機上網登錄抽獎，目前規畫4張面額50元的抵用券。