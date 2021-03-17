石虎免繞路 苗縣搭設首座友善野生動物跨河通道

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪兩側的苗140縣道及台3線曾發生多起石虎路殺，縣府首度在老庄溪下游河段搭建2座友善動物通道，盼助石虎安全穿越溪流兩岸棲地，降低路殺風險。

苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府農業處人員視察老庄溪友善野生動物跨河通道。徐耀昌指出，此跨河通道預期功能為改善老庄溪對動物移動造成的阻隔壓力，也是全國第一座克服地形困難給石虎穿越河川的輔助設施，設計若能成功，可作為全國水環境改善工程示範。

縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，大安溪沿線有河床、淺山、農地等環境，為石虎重要棲地，鄰近的台3線、苗140線、苗52線都曾有石虎遭路殺紀錄，初步統計高達20起，有鑑於此，民國107年委託學者專家進行路殺改善建議分析，隨後由工務處統籌爭取約新台幣1000餘萬元經費，進行苗140道路改善。

張葦指出，路殺環境改善不只針對道路，據先前「苗栗縣大尺度路殺風險評估」報告，老庄溪下游處堤岸與河床垂直落差約10公尺，對於往返鯉魚潭水庫山區至大安溪河床間的石虎動線形成阻隔，石虎得被迫往上游至少約1.2公里處的橋梁通過，甚至更大區域才能往返兩地，間接增加鄰近道路如台3線、苗140線的路殺壓力，也窄化石虎棲地。

縣府農業處向林務局爭取補助250萬元，在老庄溪下游匯流口往上游至卓蘭清潔隊垃圾掩埋場前河段，設置2座跨越30公尺河道的圓形管通道，使用強韌耐腐蝕、不易變形的高積層圓形浪管作為通道主體，外部以鋼索固定，兼顧輕量化、抗風、抗搖及石虎所需的隱蔽、通風、通視等需求，通道兩端入口加裝柵欄，避免其他大型動物或野狗侵入。

張葦表示，通道於今年1月5日完成搭設，相較於已有野鼠、野貓利用通道過河，工程完工後第10天，也曾監測到有石虎首次「光臨」，可惜牠只停留5秒就退出通道，或許是石虎生性謹慎，目前已在通道底部加上軟木屑、進行採光調整及內部仿生改善，未來將續監測盼增進石虎利用。