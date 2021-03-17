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台灣燈會轉型光臨藝術節預算執行挨批 竹市：合法支用

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市國民黨議員黃美慧質疑台灣燈會停辦，市府未說明清楚執行相關採購案等細節。記者張裕珍／攝影
新竹市國民黨議員黃美慧質疑台灣燈會停辦，市府未說明清楚執行相關採購案等細節。記者張裕珍／攝影

2021台灣燈會因疫情停辦，新竹市政府敲定7月轉型辦光臨藝術節，今天在議會進行專案報告，但多名議員認為市府說明像在開記者會，4.5億元預算執行細節隻字未提，並質疑台灣燈會履約標的消失，怎能直接改辦光臨藝術節？市府解釋，光臨藝術節視為燈會延伸，符預算執行規定，部分採購案沒必要續辦也已依規取消，支用都合法。

台灣燈會雖停辦，但行政院決議待疫情趨緩展出作品，經市府與藝術家討論取得共識。市府文化局局長黃竫蕙今天報告，燈會布展轉型為2021光臨藝術節在暑假登場，集結8國藝術家，運用光雕、音樂、藝術等形式展出76件創作，4月2日至5日在兒童藝術節會有前導活動，新竹州廳、消防博物館、林務局林管處與警察局推環狀光雕秀。

不過，文化局今天在議會的專案報告，幾乎沒提及預算執行情形，讓在野議員相當不滿，時代力量議員蔡惠婷、林彥甫與廖子齊等人直言「這裡是議會，不是記者會」，議會想了解的是預算履行情形與細節，也要求光臨藝術節內容要加強與在地連結。

「台灣燈會到底經費細項何去從？」國民黨團總召陳慶齡更發難，20多個局處針對台灣燈會有多項發包採購案，為何只有文化局報告，議員李國璋、張祖琰與黃美慧等人也認為台灣燈會停辦，履約標的改變就應撤銷，光臨藝術節沒有預算，怎麼能辦呢？

竹市主計處長鄭淑芳答詢，表示台灣燈會雖與光臨藝術節名稱不同，但實質內容沒有改變，展示各項燈飾創作就是燈會的展品，光臨藝術節可視為燈會的延伸，可運用原本編列為燈會的預算，黃竫蕙也說，正在與策展團隊對接合約，除了展延履約時間，也會調整合約內容，如展品從冬天改到夏天展出，材質或展出時間都可能會調整。

另，市府也說明台灣燈會籌辦期間，市府陸續向中央提案爭取多項主題燈區經費補助，燈會停辦後，相關受補助案仍將延續運用至新竹光臨藝術節中呈現，「節目內容不會縮水」，光臨藝術節將以科技藝術結合古蹟建築，歡迎全國民眾走入竹市，也盼帶動疫後觀光經濟。

至於原本台灣燈會由交通部觀光局負責的主副燈，主燈「乘風逐光」確定於端午假期在新竹高鐵站展出，副燈「竹鵲松風迎春曦」、「犢站金榜」已分別移往南投、台南展畢，今天市府也被多名議員質疑為何沒有大力爭取來竹市，「市長說是看新聞才知道？」黃竫蕙僅回應，主副燈區由交通部觀光局主政，市府尊重交通部觀光局。

台灣燈會將轉型為光臨藝術節，新竹火車站將有光雕投影展演。圖／新竹市政府提供
台灣燈會將轉型為光臨藝術節，新竹火車站將有光雕投影展演。圖／新竹市政府提供
台灣燈會將轉型為光臨藝術節，市府規畫護城河燈區展出善之樹創作，圖為示意圖。圖／新竹市政府提供
台灣燈會將轉型為光臨藝術節，市府規畫護城河燈區展出善之樹創作，圖為示意圖。圖／新竹市政府提供
台灣燈會將轉型為光臨藝術節，新竹市美術館將有光雕投影展演。圖／新竹市政府提供
台灣燈會將轉型為光臨藝術節，新竹市美術館將有光雕投影展演。圖／新竹市政府提供

台灣燈會 藝術節 新竹

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