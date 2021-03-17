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友善野生動物跨越橋完工石虎來探路 苗栗縣政府大振奮
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪全國首創野生動物友善通道跨越橋，完工後10天就有石虎來探路，今天又發現石虎重要食物的野鼠穿越，縣府大為振奮，期待不久將來，石虎利用跨越3面光水利工程的棲地障礙，減少路殺機會，並促使石虎族群交流。
苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，老庄溪周邊140縣道、台3線及苗52線都是活動熱區，但老庄溪堤防等水利工程3面光，造成棲地破碎，並阻隔苗栗、台中石虎族群交流，縣府發想並爭取林務局國土綠網瀕危生物保育計畫，補助250萬元興建2座跨越橋，縣長徐耀昌、農業處長陳錦俊、卓蘭鎮長詹錦章等人今天視察。
農業處自然生態保育科長張葦簡報宣布，全國首創野生動物跨越橋1月5日完工，10天後就有石虎來探路，在通道待了約5秒後，從原路退回，研究團隊因此檢討，調整通道採光，及鋪木屑等仿生環境改善，此外，通道也紀錄到貓，今天更發現野鼠穿越，都是將來吸引石虎穿越的利多。
跨越橋為野生動物量身打造，調查石虎出現頻率最高的2處地點設置，使用強韌耐腐蝕，且不易變形的高積層圓形浪管，作為30公尺通道的主體，外部再以鋼索固定，兼顧輕量化、抗風抗搖及石虎所需的隱蔽、通風、通視等需求，通路口設置柵欄，防止犬隻侵入。
徐耀昌表示，只要跟野生動物息息相關，縣府會善盡責任保護，與動保有關團努力打造友善環境，老庄溪野生動物跨越橋是全國首創，克服地形困難提供石虎穿越河川障礙的輔助設施，如果可以成功，將提供水環境工程兼顧生態的示範。
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