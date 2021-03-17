企業捐滅菌機器人 助新竹台大分院降低院內感染風險

新竹台大分院今天獲贈3台專業醫療級高階超紫光滅菌機器人，其中2台由群聯電子捐贈，另一台由鼎眾公司捐贈，可有效提升防疫專責病房、加護病房及開刀房等高風險環境消毒成效，降低院內感染風險。

捐贈儀式今天在該院生醫醫院竹北院區1樓門診大廳舉行，院長余忠仁感謝群聯電子與鼎眾公司用高科技硬實力支持第一線醫護人員，並致贈感謝狀。余忠仁表示，滅菌機器人不僅能減少醫護人員及清潔人員直接接觸病源而造成傳染，提供更好的防疫環境，也讓就醫民眾更加安心。

群聯電子董事長潘健成指出，院內感染風險一直是醫療院所相當重視的議題，多重抗藥性微生物的威脅更是逐年上升。

此次捐贈的超紫光滅菌機器人有別於傳統低功率的紫外線殺菌產品，不僅能在疫情期間發揮最大的功效，對於多重抗藥性微生物的臨床，能快速消滅抗藥性細菌達99.99%以上，協助強化院內如隔離病房、加護病房、急診室等高風險區域的消毒成效。

鼎眾公司董事長江春松說，群聯電子一直以實際行動支持醫療產業，鼎眾十分感佩其善心，因此這次加碼捐贈一台消毒機器人共同響應善舉，也希望有更多企業聯合力量投入，串連起台灣醫療防護網，將各地醫院的感染控制做到最好。