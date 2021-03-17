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竹縣府整合頭前溪北岸堤外高灘地 打造運動休憩新據點

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
B區集中設施區將設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。圖／新竹縣政府提供
B區集中設施區將設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北地區人口近年來快速增加，運動休閒需求隨之提升，為滿足民眾需求，新竹縣政府將頭前溪北岸興隆路河堤外高灘地進行整體規畫，預計打造面積32公頃的大型休憩場域，設置親子共融式遊戲場、兒童單車場、寵物公園、綜合球場和人工濕地和綠帶等，未來完工後結合河堤迎賓花海大道，將成為全新地標。

縣長楊文科表示，新竹縣人口結構年輕，經統計運動人口比例高過全國平均值，縣府團隊除努力打造體育場館、國民運動中心外，大型的戶外運動休憩空間更為重要，盼讓新竹縣成為健康運動城市。

地政處表示，此大型休憩場域位於頭前溪北岸堤外高灘地，西起台1線頭前溪橋，東至經國大橋為止，總面積約32公頃，規畫A、B兩處集中設施區為先期計畫，經費約6000萬元，後期計畫則規畫大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，期盼打造出一條大型生態綠帶。

A區位於頭前溪前橋和台鐵橋間，將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園；B區則在國道1號橋下，將設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。

此外，縣府團隊也將活用原本死板的跨堤設施，設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，讓孩子能盡情玩耍，成為更貼近民眾休憩和運動的活動場域。

地政處說，目前規畫案已大致完成，未來環保局將接手發包設計與工程施作，全力爭取今年動工、明年完工開放，屆時可結合農業處近期在沿線河堤種植的山櫻花、流蘇，讓民眾邊運動邊賞花。

縣府團隊也活用原本死板的跨堤設施，設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，讓孩子能盡情玩耍。圖／新竹縣政府提供
縣府團隊也活用原本死板的跨堤設施，設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，讓孩子能盡情玩耍。圖／新竹縣政府提供
A區集中設施區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園。圖／新竹縣政府提供
A區集中設施區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園。圖／新竹縣政府提供
A區集中設施區位於頭前溪前橋和台鐵橋間，目前為大草皮。記者陳斯穎／攝影
A區集中設施區位於頭前溪前橋和台鐵橋間，目前為大草皮。記者陳斯穎／攝影

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