竹東鎮差3千人升格 鎮民生三胞胎讓鎮長親自前往祝賀

竹東鎮民陳姓夫妻喜獲三胞胎，今上午竹東鎮長張順朋與東寧里長彭立傑特地準備尿布前往祝賀；張順朋說，竹東鎮人口僅差3000人就能升格為竹東市，鼓勵年輕爸媽努力增產報國，縣府社會處也持續盤點縣內閒置的公共空間，建置公共托育家園及公立托嬰中心。

張順朋說，近年台灣新生兒出生率極低，部分縣市人口普遍呈現負成長，竹東鎮目前人口約9萬7千人，聽聞家住東寧里的陳家喜獲2男1女三胞胎，為人口成長暫時呈現遲滯的竹東鎮增添喜訊，因此一早就與里長前往祝賀。

張順朋表示，經了解陳姓丈夫在台元科技園區擔任工程師，媽媽目前則請育嬰假在家照顧小孩，三胞胎分別是2男同卵、1女異卵，頓時讓家中充滿喜氣。

而據新竹縣的「新生兒營養補助」，設籍新竹縣的父母只要生第一胎就有1萬元、第二胎2萬元，第三胎以上更有5萬元，四胎以上更補助10萬元，縣府希望能鼓勵年輕夫妻生育、降低養育照顧與經濟負擔。