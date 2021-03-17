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林智堅邀光復籃球隊到巿府 「双勝」接力分享心得

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市光復高中在今年HBL勇奪季軍，市長林智堅除到場觀賽，今天也邀請全體球員到市府，光復致贈簽名球衣，林智堅則以比賽用球回贈勉勵。圖／新竹市政府提供
新竹市光復高中在今年HBL勇奪季軍，市長林智堅除到場觀賽，今天也邀請全體球員到市府，光復致贈簽名球衣，林智堅則以比賽用球回贈勉勵。圖／新竹市政府提供

新竹市光復高中在今年HBL勇奪季軍，創下桃竹苗地區最佳成績，更是竹市首座季軍獎盃，市長林智堅除到場觀賽，今天也邀請全體球員到市府。光復致贈簽名球衣，林智堅則以比賽用球回贈勉勵，並與球員們暢聊最後一場賽事緊張的心情。

林智堅恭喜球員在HBL獲得有史以來最佳的季軍成績，也感謝教練團在背後運籌帷幄，他說，自己從小運動細胞就很差，走在路上都會被球打到，托光復的福才第一次進到小巨蛋看高中籃球聯賽。

現場球員也接力分享心得，在HBL獲得三分球賽冠軍的隊長莊朝勝今年高三，是各家大專院校爭奪的紅人之一，他說，三年來雖然曾遇到低潮，但有教練和隊友的鼓勵，才能打出隊史最佳成績。

旅美小將陳將双則獲得明星賽MVP，他說，剛加入時還沒完全融入球隊氣氛，從沒想過能到四強，經過相處後漸漸與教練隊友彼此信任。身高205公分的光復「長人」鄭名斈僅高一，從國三起就接受培訓，他說，進入光復就是為了打球，也很開心與隊友一起走到現在。

教育處表示，109學年度HBL高中甲級籃球聯賽於3月7日在台北小巨蛋體育館落幕，竹市光復高中籃球隊與泰山高中、南山高中和東泰高中一決高下，最後雖未能進入總冠軍賽，但一路上的拚戰精神獲得了賽場上的無限尊敬。

竹市近幾年的籃球項目都有大斬獲，2018年光復高中代表新竹市第一次進軍HBL奪下殿軍，2020年新竹高商女籃隊在HBL乙組女籃賽事奪冠軍。今年更是打出史上最佳季軍成績。竹市積極布局「在地球員培訓」與高強度「移地訓練」，讓竹、苗籃運燃起希望的火種，球員能夠安心且放心地留在新竹市一展長才，這也成為竹市球隊持續維持戰力的主要核心。

教育處指出，市府近年積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，林智堅任內投入將近7354萬元在各項選手培訓工作，另外，也投入超過1.35億元完成23所學校、29項操場與球場整建工程，在籃球項目的訓練站上有8間國小、7間國中及5間高中，訓練站廣布足見新竹市在籃球項目的基層蓬勃發展現象。

新竹 林智堅 小巨蛋

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