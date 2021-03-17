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植物押花與玻璃藝術「對話」 元培藝術中心展出
植物押花藝術家黃天樺與玻璃藝術家鄭木連首度攜手於元培醫事科技大學藝術中心舉辦聯展，押花與玻璃創作作品互為前後景，主題相互呼應帶有視覺延伸的效果，展覽即日起至4月26日，除靜態展覽外，也將帶學生進行創作體驗。
由元培光宇藝術中心策畫的押花與玻璃藝術聯展「對話」，因應新冠肺炎防疫未辦理開幕，特別於16日舉辦藝直播活動，由藝術中心主任吳志鴻與黃天樺、鄭木連兩位創作者暢談創作理念與作品賞析。
黃天樺原本從事珠寶設計，因緣際會認識押花藝術，已發展到可以將植物製作成真花珠寶，決定研究學習，結合從前的專業知識與美學概念，創作全新的押花作品並從事教學；她的人物作品特別細膩，每一根線條都是由植物製作，例如玉米鬚做成頭髮、龍鬚菜做成手部線條，服裝則是一朵朵美麗的花，每件作品都優雅怡人。
鄭木連則擅長複合媒材的創意創作，已是新竹美展與金玻獎的常勝軍，作品仍不斷推陳出新，這次展出也是全新創作品，繼玻璃與木材結合應用，這次更進一步與個人攝影作品及黃天樺的押花作品相互呼應；兩人在竹市文化局的老屋巡禮活動認識後，激盪出更多藝術創意，也鼓勵黃天樺參加2020新竹美展綜合媒材創作，並以「心滿溢竹」作品得獎。
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